Легкий і приємний аромат в салоні помітно впливає на перебування в ньому, тому ми так любимо різні "пахучки" та освіжувачі. Однак, постійне їх застосування обходиться в копієчку. Але ми знаємо, як зробити ароматизатор своїми руками.

При самостійному виготовленні “пахучки” доведеться вирішувати два завдання: роздобути речовину бажаного аромату і організувати для неї якийсь носій – тару, в якій вона буде утримуватися. Причому друге питання вельми і вельми важливе, оскільки багато підручних пахучих речовин не володіють такою "забійною силою", як заводська "хімія", їх потрібно розміщувати ближче до органів нюху пасажирів, а то й прямо в потоці повітря з кліматичної установки.

Приємний ненав'язливий запах в інтер'єрі створює спокійну обстановку і позитивно впливає на поведінку водія на дорозі.

Що будемо нюхати

Отже, спочатку потрібно вирішити, який запах вам подобається і де його взяти:

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Кава. Мелений продукт пахне досить довго, особливо якщо його багато (близько 50 г). Час від часу упаковку (про неї ми поговоримо нижче) потрібно буде струшувати.

Спеції . Бергамот, іланг, гвоздика, кориця, кардамон, ваніль – список можна продовжити, причому ніхто не забороняє експериментувати зі змішуванням.

Ефірні масла. Пляшки з пахучими рідинами продаються в магазинах косметики і аптеках, ваше завдання – зробити так, щоб аромат міг поширюватися по салону, а сама рідина – ні.

Тара

Підбір контейнера для ароматизатора в машину – широке поле для фантазії. Під нього можна пристосувати щось найнесподіваніше, наприклад, модельку вашого автомобіля в масштабі 1/43, футляр для окулярів, м'яку іграшку, стару мобілку і т.п.

Ефірні масла сьогодні нескладно придбати в аптеках і магазинах косметики.

Умова одна: отвори в корпусі для виходу повітря повинні бути досить великі, але не допускати випадання (проливання) речовини-ароматизатора назовні. Найпростіші варіанти можуть бути такими:

корпус від фабричного освіжувача. З нього потрібно видалити колишню начинку і замість неї розмістити пучок вати, клапоть повсті або подібний матеріал, на який налити трохи ефірного масла.

пляшечка від фабричного освіжувача. Просто наливаєте в неї рідкий ароматизатор - те ж саме масло, трохи духів або туалетної води. Інтенсивність ароматизації салону можна регулювати, змінюючи місце розташування девайсу (торпедо, стельова ручка, салонне дзеркало, простір під сидінням).

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баночка з кришкою. Невелика тара від продуктів, ліків, косметики повинна бути стійкою, щоб не перекидалася. У кришці потрібно насверлити (проколоти шилом або цвяхом) побільше отворів для проходу ароматизованого повітря. Власне, продірявити можна і саму банку, якщо дозволяє її матеріал і речовина – наприклад, якщо це мелена кава.

Мішечок з пахучими спеціями, меленою кавою, просоченим ефірними маслами або духами поролоном – найпростіший імпровізований освіжувач в автомобілі

мішечок з нещільної тканини. Такий контейнер хороший тим, що завдяки м'якості його можна розміщувати практично скрізь. Шити самому такий кисет не обов'язково, щось подібне можна знайти в сувенірних крамницях. Якщо все ж робити таке сховище запаху своїми руками, з підручних матеріалів можна порекомендувати класичну мішковину.

Рекомендація Авто24

Проявіть фантазію, адже будь-яка пахучка для салону автомобіля складається всього лише з двох компонентів – корпусу і ароматної речовини, причому і те, і інше доступне для будь-якого автолюбителя. Майте на увазі, що запах – такий же елемент ергономіки робочого місця водія, як температура, оглядовість, зручність посадки та інше. А значить, впливає на безпеку руху.

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