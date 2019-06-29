Легкий и приятный аромат в салоне заметно влияет на обстановку в нем, поэтому мы так любим различные «пахучки» и освежители. Однако, постоянное их применение обходится в копеечку. Но мы знаем, как сделать ароматизатор своими руками.

При самостоятельном изготовлении пахучки придется решать две задачи: раздобыть пахнущее вещество желаемого аромата и организовать для него некий носитель – тару, в котором он будет содержаться. Причем второй вопрос весьма и весьма важен, поскольку многие из подручных пахучих веществ не обладают такой “убойной силой”, как заводская “химия”, и их нужно размещать поближе к органам обоняния пассажиров, а то и откровенно в потоке воздуха из климатической установки.

Приятный ненавязчивый запах в интерьере создает спокойную, располагающую обстановку и положительно влияет на поведение водителя на дороге.

Что будем нюхать

Итак, сначала нужно решить, какой запах вам нравится и где его взять:

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Кофе. Молотый продукт пахнет довольно долго, особенно если его много (порядка 50 г). Время от времени упаковку (о ней мы поговорим ниже) нужно будет встряхивать.

Специи . Бергамот, иланг, гвоздика, корица, кардамон, ваниль – список можно продолжить, причем никто не запрещает экспериментировать со смешиванием.

Эфирные масла. Бутылочки с пахучими жидкостями продаются в магазинах косметики и аптеках, ваша задача – сделать так, чтобы аромат мог распространятся по салону, а сама жидкость – нет.

Тара

Подбор контейнера для ароматизатора в машину – широкое поле для фантазии. Под него можно приспособить что-то самое неожиданное, например, модельку вашего автомобиля в масштабе 1/43, футляр для очков, мягкую игрушку, старую мобилку и т.п.

Эфирные масла сегодня несложно купить в аптеках и магазинах косметики и туалетных принадлежностей.

Условие одно: отверстия в корпусе для выхода должны быть достаточно велики, но не допускать выпадания (проливания) вещества-ароматизатора наружу. Самые простые варианты могут быть такими:

корпус от фабричного освежителя. Из него нужно удалить прежнюю начинку и вместо нее разместить пучок ваты, лоскут войлока или подобный материал, на который налить немного эфирного масла.

бутылочка от фабричного освежителя. Просто наливаете в нее жидкий ароматизатор – то же масло, немного духов или туалетной воды. Интенсивность ароматизации салона можно регулировать, меняя место размещения девайса (торпедо, потолочная ручка, салонное зеркало, пространство под сиденьем).

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баночка с крышкой. Небольшая тара от продуктов, лекарств, косметики должна быть устойчивой, чтобы не опрокидывалась. В крышке нужно насверлить (проколоть шилом или гвоздем) побольше отверстий для прохода ароматизированного воздуха. Собственно, густо продырявить можно и саму банку, если позволяет ее материал и используемое вещество – например, если это молотый кофе.

Мешочек с пахучими специями, молотым кофе, пропитанным эфирными маслами или духами поролоном – простейший импровизированный освежитель в авто

мешочек из неплотной ткани. Такой контейнер хорош тем, что благодаря мягкости его можно размещать практически везде. Шить самому такой кисет не обязательно, нечто подобное можно найти в сувенирных лавках. Если все же делать такое хранилище запаха своими руками, из подручных материалов можно порекомендовать классическую мешковину.

Рекомендация Авто24

Проявите фантазию, ведь любая пахучка для салона автомобиля состоит всего лишь из двух компонентов – корпуса и ароматного вещества, причем и то, и другое доступно для любого автолюбителя. Имейте в виду, что запах – такой же элемент эргономики рабочего места водителя, как температура, обзорность, удобство посадки и прочее. А значит, влияет на безопасность движения.

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