Красивый брелок на ключах автомобиля – способ индивидуализировать этот атрибут владения машиной. А если этот аксессуар вам особенно нравится, то это – еще и повод лишний раз взять ключи в руки.

Напомним, что брелок на ключах – это не только украшение. Его используют, чтобы объединить несколько ключей в одно целое, а также – чтобы сделать ключи более заметными, так сказать, легко находимыми.

С другой стороны, присоединенный к ключам аксессуар не должен ничего ухудшать: царапать ключи, царапать обивку рулевой колонки машины, не рвать ткань кармана наконец.

Эти требования следует учесть, если вы решите сделать брелок для ключей своими руками. Еще одно замечание касается так сказать силовой части брелока – кольца (или карабина), которое объединяет ключи. Эту деталь трудно сделать самостоятельно, поэтому ее придется использовать от старого фабричного брелока или приобрести новую – такие метизы продаются на специализированных сайтах, например, для умельцев-любителей.

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На скорую руку

Бывает, что нужно быстро каким образом обозначить ключ, скажем, чтобы не путать его с другим, похожим. Но даже импровизированный брелок может быть симпатичным, если подойти к делу творчески, с фантазией.

Так, в качестве подвески можно взять какой-то негрубый и приятный на вид предмет.

Например, фирменная пробка от вина, цветной шнурок, старая монета (которую придется просверлить) и др. Фактически готовый брелок можно найти в коробке с обувью: часто производители обозначают изделия из натуральной кожи аккуратно вырезанным кусочком этой же кожи, привязанным на нитке. В принципе не обязательно даже искать типичное пружинное кольцо – ключ можно присоединить к подвеске с помощью того же шнурка или толстой нити. Только при использовании придется следить за ее состоянием.

Красиво

Более привлекательный вид имеет, например, брелок с маленькой, но крепкой игрушкой (например, от киндер-сюрприза), которую можно попросить у вашего ребенка или приобрести на рынке.

Если есть время, оригинальную игрушку можно изготовить своими руками, например, сшить из кожи и ткани, выпилить из древесины, выгнуть из медной или стальной проволоки и тому подобное.

Оригинальный брелок по вашему эскизу можно заказать в фирмах, производящих сувенирную продукцию – магниты, наклейки, маркированные канцтовары. На специальных станках для вас могут вырезать эмблему вашей машины, например, из древесины, листа нержавеющего металла, глянцевого пластика.

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Где брать материалы

О том, где брать кольцо для самодельного брелока, мы уже упомянули. Там же можно приобрести цепочку для подвески. Оригинальные компоненты для "брелочного творчества" можно также приобрести в магазинах, где продаются пуговицы и другие мелочи для шитья.

Толстую нить для подвешивания брелока можно найти в вашем шкафу с одеждой – ищите нить с пластиковой пломбой, на которой висит массивная этикетка более или менее дорогой одежды.

Более прочный подвес – красивый толстый шнурок для брелока можно приобрести в магазине обуви, ведь шнурки для кроссовок бывают не просто цветными, но и с разной текстильной фактурой. Возможно, у вас дома завалялся бумажный пакет от подарка с недавнего дня рождения – на нем могут оказаться очень симпатичные веревочные ручки. Маленькие звенья для металлической цепочки можно приобрести в магазине для охотников и рыбаков, где продаются так называемые заводные кольца для крепления рыболовных снастей.

Рекомендация Авто24

Попробуйте сделать брелок собственными руками – это будет очень полезно для повышения вашей самооценки. Имейте в виду, что успехом в этом деле следует считать прежде всего не совершенство изделия – его вы скорее всего с первого раза не добьетесь. Главное другое – чтобы вам понравилось то, что вы сделали. Поэтому важно правильно выбрать проект и технологию изготовления брелока, который украсит ваш быт.

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