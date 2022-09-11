Охранные системы для автомобилей – вещь недешевая, особенно если говорить о новых моделях. Но все ли возможности крутой "сигналки" мы будем использовать после установки на авто? И стоит ли платить лишнее?

Начнём, как говорят военные, с "матчасти" – коротко о том, из чего состоит современная автомобильная охранная система (она же по-народному сигнализация).

Для многих пользователей автосигнализация – это только брелок на ключах. Но на самом деле это сложная электронная система, которую не так просто внедрить в автомобиль.

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Наш перечень схем в определенной степени условен, но для простоты восприятия приводим его именно таким.

Датчики

Следят за внешними "раздражителями", которые могут быть расценены как посягательство на автомобиль. Отдельные сенсоры фиксируют удар по кузову, его наклон, перемещение, открывание дверей и капотов, появление постороннего объекта в салоне.

Наиболее распространенный из датчиков – выключатель-концевик на дверях и капотах. В недрах машины скрываются более сложные датчики удара, движения и наклона.

Процессор

Мозг системы. Принимая сигналы от датчиков, он решает, это попытка кражи или нет. Обычно на робкие удары и сотрясения система реагирует кратким предупреждением – чтобы отпугнуть случайного нарушителя покоя (ребенка, кошку, птицу, оперевшуюся на капот старушку), а на решительные вмешательства отвечает полноценной тревогой. Одновременно блокируется возможность запуска двигателя.

Информатор владельца

Сигналка может передавать владельцу сообщения об опасности тремя способами: сиреной, радиоканалом на брелок, через сотовую GSM-сеть на мобильный телефон (простым SMS или через интернет в приложении смартфона).

Вызов помощи

Более дорогие модели помимо обычного информирования владельца могут самостоятельно уведомлять о тревоге своего "фирменного" диспетчера. Который должно вызвать наряд полиции или даже остановить автомобиль на дороге командой по каналу мобильной связи.

Практически любую охранную систему можно объединить со штатной "сигналкой" автомобиля. Но самое важное, чтобы они не конфликтовали.

GPS-модуль

Есть охранные системы, передающие владельцу GPS-координаты места пребывания автомобиля. Это опция дорогих моделей, но от нее иногда можно отказаться, поскольку блок чаще всего GPS прилагается отдельно.

CAN-модуль (согласование с автомобилем)

У современных автомобилей высокого класса бортовое электрооборудование полностью компьютеризировано. Это так называемая CAN-шина, которая помимо многих достоинств имеет тот минус, что усложняет подключение охранной системы к машине.

Охранные системы с GPS-модулем сообщают владельцу местонахождение его машины. Один из вариантов при этом – хранение треков в архиве на сервере.

Блок сервисных функций

Все охранные системы обладают тем или иным набором функций, не связанных с охраной. Так, “сигналка” помогает открывать двери, люки и окна, освещает водителю дорогу к двери дома, запускает двигатель по команде с брелка или по часам, прогревает салон запаркованного авто зимой и охлаждает летом.

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От чего можно отказаться

Как можно понять из предыдущей главы, большинству владельцев полный комплект функций не нужен – то ли по финансовым соображениям, то ли из-за особенностей автомобиля. К радости или к сожалению, но есть опции, от которых нельзя отказаться, потому что они входят в минимальный набор функционала даже в бюджетных моделях охранных систем. Но обо всем по порядку.

Связь с владельцем. Простейшие модели не имеют никакой обратной связи, ни с брелоком, ни с диспетчером, ни с телефоном владельца. То есть сигнал идет только от владельца в одном направлении – команды с брелка на автомобиль. Соответственно, о срабатывании охраны владелец может узнать только благодаря сирене на автомобиле.

GSM-модуль. О модуле сотовой связи скажем отдельно: у некоторых современных моделей он встроен, у некоторых он отдельный – и от такого можно отказаться. Это способ сэкономить заметную сумму.

GPS-модуль. Блок позиционирования на местности чаще всего не интегрирован в корпус охранной системы, и поставляется как дополнительное оборудование. То есть от него как от дорогого элемента можно легко отказаться – даже при покупке совершенной модели "сигналки".

CAN-модуль. Возможность установки системы на машину с CAN-шиной существенно поднимает стоимость комплекта. Покупать таковой для машины с обычной проводкой однозначно не стоит. Кроме того, на машину с CAN-шиной можно установить охрану без CAN-модуля, но некоторые функции системы будут ограничены.

Сервисные функции. От дистанционного запуска двигателя можно отказаться, даже покупая систему с обратной связью. Достаточно выбрать двухстороннюю модель стартового уровня. Иногда дополнительные сервисные функции обеспечиваются через отдельный модуль, согласующий команды от "сигналки" и автомобильную электросеть. Поинтересуйтесь, не входит ли такой адаптор в ​​комплект выбранной вами модели, и, возможно, вы сможете его не покупать.

Anti High Jeck (антиограбление) – одна из необязательных функций, малопопулярная из-за нюансов использования. Но особой экономии ее отсутствие в списке опций не приносит, ведь это чисто программный продукт и именно из-за нее сигнализация не дорожает.

У современных охранных систем часто нет брелка – все команды нужно отдавать со смартфона. На самом деле это не очень удобно.

Рекомендация Авто24

При покупке простенькой системы имейте в виду, что она может оказаться не только самой дешевой, но и самой ненадежной. Поэтому может все-таки случиться так, что за некоторые ненужные функции вам придется заплатить, ведь у уважаемых брендов "сигналок" примитивных по оснащению моделей нет. Кстати, не исключено, что толковый электрик-установщик сможет реализовать тот или иной модный функционал и на вашей машине – например, обустроить функцию "вежливого освещения" или автоматизировать опускание окон. Но важно обсудить этот момент с мастером заранее, когда разобранный салон еще не будет собран обратно.

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