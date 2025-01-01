Как завезти в Украину европейский автомобиль без уплаты пошлины

При ввозе автомобиля в Украину нужно уплатить несколько налогов – ввозная пошлина, акцизный налог и НДС. Однако если автомобиль произведен в странах ЕС и имеет сертификат EUR.1, то один из налогов уменьшается или даже обнуляется, пишут в WAH. Причем он касается как новых, так и подержанных авто. Правда, от других налогов он не освобождает.

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Что такое сертификат EUR.1

Сертификат EUR.1 - это документ, который подтверждает, что товар (в нашем случае - авто) имеет европейское происхождение. Благодаря Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, при наличии такого документа импортная пошлина на автомобиль составляет 0,9% вместо стандартных 10%.

Кто может получить этот сертификат

Оформить EUR.1 можно только для транспортных средств, которые были произведены в Европейском Союзе. Если авто, например, импортировано из США, Канады или Южной Кореи, но продается в ЕС - сертификат не выдается.

Какие условия для получения EUR.1 в 2025 году

Автомобиль должен быть произведен в одной из стран ЕС.

Необходимо наличие подтверждения происхождения: VIN-код, данные о заводе-изготовителе, техпаспорт, счет-фактура.

Оформление происходит на таможне страны продавца, перед вывозом авто в Украину.

Сколько можно сэкономить

Оформление сертификата EUR.1 позволяет избежать уплаты ввозной пошлины, что обычно составляет 10% от таможенной стоимости авто. В 2025 году действуют следующие ставки по EUR.1:

Для легковых автомобилей - 0,9%

Для грузовых авто, тягачей и прицепов - 0%

Пример:

Вы покупаете легковой автомобиль в Германии за 15 000 евро.

Без EUR.1: пошлина составит 1 500 евро (10%).

С EUR.1: пошлина - всего 135 евро (0,9%). Экономия: 1 365 евро.

А если речь идет о грузовике или тягач, ввозная пошлина с EUR.1 не уплачивается вообще. Это особенно выгодно для бизнеса, который ввозит спецтехнику или коммерческий транспорт.

Как оформить EUR.1

При ввозе автомобиля физическим лицом сертификат сделать не удастся. Для этого нужно воспользоваться услугами юридической компании, которая предоставляет эти услуги. Конечно, их услуги не бесплатные. Нужно выбирать компанию, которая имеет представителей в странах ЕС, имеют опыт взаимодействия с экспортными таможнями и знают, какие документы нужны в каждом отдельном случае.