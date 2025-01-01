Як завезти в Україну європейське авто без сплати мита

Під час ввезення автомобіля в Україну потрібно сплатити кілька податків – ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Однак якщо автомобіль вироблений в країнах ЄС та має сертифікат EUR.1, то один з податків зменшується або навіть обнуляється, пишуть в WAH. Причому він стосується як нових, так і вживаних авто. Щоправда, від інших податків він не звільняє.

До речі скільки коштує розмитнити авто

Що таке сертифікат EUR.1

Сертифікат EUR.1 — це документ, який підтверджує, що товар (у нашому випадку — авто) має європейське походження. Завдяки Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, при наявності такого документа імпортне мито на автомобіль становить 0,9% замість стандартних 10%.

Хто може отримати цей сертифікат

Оформити EUR.1 можна лише для транспортних засобів, які були вироблені в Європейському Союзі. Якщо авто, наприклад, імпортоване з США, Канади чи Південної Кореї, але продається в ЄС — сертифікат не видається.

Які умови для отримання EUR.1 у 2025 році

Автомобіль має бути вироблений в одній з країн ЄС.

Необхідна наявність підтвердження походження: VIN-код, дані про завод-виробник, техпаспорт, рахунок-фактура.

Оформлення відбувається на митниці країни продавця, перед вивезенням авто в Україну.

Скільки можна зекономити

Оформлення сертифіката EUR.1 дозволяє уникнути сплати ввізного мита, що зазвичай становить 10% від митної вартості авто. У 2025 році діють такі ставки з EUR.1:

Для легкових автомобілів — 0,9%

Для вантажних авто, тягачів і причепів — 0%

Приклад:

Ви купуєте легковий автомобіль у Німеччині за 15 000 євро.

Без EUR.1: мито становитиме 1 500 євро (10%).

З EUR.1: мито — лише 135 євро (0,9%). Економія: 1 365 євро.

А якщо йдеться про вантажівку або тягач, ввізне мито з EUR.1 не сплачується взагалі. Це особливо вигідно для бізнесу, який ввозить спецтехніку чи комерційний транспорт.

Як оформити EUR.1

При ввезенні автомобіля фізичною особою сертифікат зробити не вдасться. Для цього потрібно скористатись послугами юридичної компанії, яка надає ці послуги. Певна річ, їх послуги не безкоштовні. Потрібно обирати компанію, яка має представників в країнах ЄС, мають досвід взаємодії з експортними митницями та знають, які документи потрібні у кожному окремому випадку.