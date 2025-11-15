Какая разница между обычными и иридиевыми свечами зажигания для автомобиля

Неправильно подобранная свеча может вызвать пропуски зажигания, потерю мощности и повышенное потребление топлива. Кроме того, свечи условно делятся на “горячие” и “холодные”, а их названия в основном зависят от металла, из которого изготовлен центральный электрод. “Иридий” не всегда является хорошим решением.

Обычные свечи зажигания остаются самым простым и доступным решением. Они имеют металлический сердечник и никелевое покрытие для повышенной долговечности. Средняя цена такой свечи - от 3 до 8 долларов. Такие свечи работают холоднее, чем другие типы, поэтому хорошо подходят для старых двигателей.

Главный их недостаток – ограниченный ресурс. Относительно мягкий металл быстрее изнашивается под действием высоких температур. Из-за этого ресурс таких свечей составляет примерно 30 000 – 40 000 километров. Изношенные свечи приводят к пропускам зажигания, затрудненному запуску холодного двигателя, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Иридиевые свечи зажигания

Иридиевые свечи зажигания считаются более технологичным, долговечным и эффективным решением. Их центральный электрод изготовлен из иридия - одного из самых твердых и устойчивых к коррозии металлов в мире. Температура его плавления значительно выше, что позволяет дольше работать в сложных условиях внутри цилиндров.

Ресурс иридиевых свечей может переваливать за 100 тысяч километров, что в существенно больше, чем у традиционных аналогов. Но более высокая эффективность и долговечность имеют свою цену. Одна иридиевая свеча стоит 10–25 долларов. Для четырехцилиндровых или V6 двигателей это не критично, но для больших V8 с двумя свечами на цилиндр затраты более заметны.

Иридий редкий металл: в земной коре его всего около 0,001 части на миллион. Именно это и определяет его высокую стоимость.

Какие свечи выбрать

Не каждому двигателю нужны иридиевые свечи. Рекомендации производителя авто в инструкции по эксплуатации - главный ориентир.

Как правило иридиевые свечи используют в моторах, конструкция которых затрудняет их замену. Например, если для замены свечей нужно демонтировать впускной коллектор, вывесить двигатель или сделать еще какие-то сложные манипуляции – производители рекомендуют установку иридиевых свечей. Как что же доступ к свечам относительно легкий – используют обычные свечи.

Устанавливать иридиевые свечи не ориентируясь на указания завода-производителя не стоит. Особенно актуально это предостережение для владельцев старой карбюраторной техники. Дело в том, что иридиевые свечи очень чувствительны к “переливанию”. Если их хоть раз залило бензином, они, скорее всего, уже не будут нормально работать. Традиционные свечи в этом плане более выносливы – после “просушки” они, в большинстве случаев, способны дальше выполнять свои функции.