Яка різниця між звичайними та іридієвими свічками запалювання для авто

Неправильно підібрана свічка може спричинити пропуски запалювання, втрату потужності та підвищене споживання пального. Крім того, свічки умовно поділяються на “гарячі” та “холодні”, а їхні назви здебільшого залежать від металу, з якого виготовлено центральний електрод. “Іридій” не завжди є гарним рішенням.

Звичайні свічки запалювання залишаються найпростішим і найдоступнішим рішенням. Вони мають металевий сердечник і нікелеве покриття для підвищеної довговічності. Середня ціна такої свічки — від 3 до 8 доларів. Такі свічки працюють холодніше, ніж інші типи, тому добре підходять для старих двигунів.

Головний їх недолік – обмежений ресурс. Відносно м’який метал швидше зношується під дією високих температур. Через це ресурс таких свічок становить приблизно 30 000 – 40 000 кілометрів. Зношені свічки призводять до пропусків запалювання, ускладненого запуску холодного двигуна, падіння потужності та збільшення витрати пального.

Іридієві свічки

Іридієві свічки запалювання вважаються більш технологічним, довговічним та ефективним рішенням. Їхній центральний електрод виготовлено з іридію — одного з найтвердіших та найстійкіших до корозії металів у світі. Температура його плавлення значно вища, що дозволяє довше працювати у складних умовах всередині циліндрів.

Ресурс іридієвих свічок може перевалювати за 100 тисяч кілометрів, що у суттєво більше, ніж у традиційних аналогів. Але вища ефективність і довговічність мають свою ціну. Одна іридієва свічка коштує 10–25 доларів. Для чотирициліндрових або V6 двигунів це не критично, але для великих V8 із двома свічками на циліндр витрати більш помітні.

Іридій рідкісний метал: у земній корі його лише близько 0,001 частини на мільйон. Саме це й визначає його високу вартість.

Які свічки вибрати

Не кожному двигуну потрібні іридієві свічки. Рекомендації виробника авто в інструкції по експлуатації — головний орієнтир.

Як правило, іридієві свічки використовують у моторах, конструкція яких затрудняє їх заміну. Наприклад, якщо для заміни свічок потрібно демонтувати впускний колектор, вивісити двигун або зробити ще якісь складні маніпуляції – виробники рекомендують встановлення іридієвих свічок. Як що ж доступ до свічок відносно легкий – використовують звичайні свічки.

Встановлювати іридієві свічки не орієнтуючись на вказівки заводу-виробника не варто. Особливо актуальне це застереження для власників старої карбюраторної техніки. Річ у тім, що іридієві свічки дуже чутливі до “переливання”. Якщо їх хоч раз залило бензином, вони, скоріш за все, вже не будуть нормально працювати. Традиційні свічки у цьому плані більш витривалі – після “просушки” вони, у більшості випадків, здатні далі виконувати свої функції.