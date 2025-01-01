Какая техника досталась армейцам для работы в условиях фронтового бездорожья

Машины переданы бойцам, которые выполняет задачи повышенной сложности в зоне боевых действий. Об этом кратко без самовосхваления говорится на ФБ-странице ведущего оператора нефтетранспортной системы Украины.

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Среди переданного:

4 полноприводных грузовика Mercedes-Benz военного назначения – для работы в условиях бездорожья и на труднодоступных направлениях;

1 полноприводный манипулятор – для транспортировки снаряжения и оперативной разгрузки в полевых условиях;

1 полноприводный MAN военного назначения – автомобиль способен преодолевать сложные маршруты, где обычная техника не проходит;

4 полноприводных микроавтобуса Volkswagen – для мобильных групп, перевозки личного состава и оперативной логистики.

Фото: Укртранснафта

Кроме этого, для защитников передано 100 зарядных станций. Они будут использованы для питания дронов, средств связи, навигационного и разведывательного оборудования, зарядки телефонов. В полевых условиях автономное питание – критически важно для координации и безопасности.

Транспортировку техники защитникам во фронтовую зону осуществили водители Укртранснафты.

Фото: Укртранснафта