Какая техника досталась армейцам для работы в условиях фронтового бездорожья

ФОТО: Укртранснафта|
На переднем плане бортовой полноприводный MAN TGS с краново-манипуляторной установкой
Машины переданы бойцам, которые выполняет задачи повышенной сложности в зоне боевых действий. Об этом кратко без самовосхваления говорится на ФБ-странице ведущего оператора нефтетранспортной системы Украины.
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Среди переданного:
- 4 полноприводных грузовика Mercedes-Benz военного назначения – для работы в условиях бездорожья и на труднодоступных направлениях;
- 1 полноприводный манипулятор – для транспортировки снаряжения и оперативной разгрузки в полевых условиях;
- 1 полноприводный MAN военного назначения – автомобиль способен преодолевать сложные маршруты, где обычная техника не проходит;
- 4 полноприводных микроавтобуса Volkswagen – для мобильных групп, перевозки личного состава и оперативной логистики.
Фото: Укртранснафта
Кроме этого, для защитников передано 100 зарядных станций. Они будут использованы для питания дронов, средств связи, навигационного и разведывательного оборудования, зарядки телефонов. В полевых условиях автономное питание – критически важно для координации и безопасности.
Транспортировку техники защитникам во фронтовую зону осуществили водители Укртранснафты.
Фото: Укртранснафта