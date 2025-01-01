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Какая техника досталась армейцам для работы в условиях фронтового бездорожья

Масштабный транспортный пакет для подразделений Сил обороны сформировала Укртранснафта, отправив фронтовикам партию тяжелой техники.
Армейцам Укртранснафта исправили только полноприводную технику - Auto24

ФОТО: Укртранснафта|

На переднем плане бортовой полноприводный MAN TGS с краново-манипуляторной установкой

Валентин Ожго
logo26 июня, 19:30
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Машины переданы бойцам, которые выполняет задачи повышенной сложности в зоне боевых действий. Об этом кратко без самовосхваления говорится на ФБ-странице ведущего оператора нефтетранспортной системы Украины.

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Среди переданного:

  • 4 полноприводных грузовика Mercedes-Benz военного назначения – для работы в условиях бездорожья и на труднодоступных направлениях;
  • 1 полноприводный манипулятор – для транспортировки снаряжения и оперативной разгрузки в полевых условиях;
  • 1 полноприводный MAN военного назначения – автомобиль способен преодолевать сложные маршруты, где обычная техника не проходит;
  • 4 полноприводных микроавтобуса Volkswagen – для мобильных групп, перевозки личного состава и оперативной логистики.

Фото: Укртранснафта

Кроме этого, для защитников передано 100 зарядных станций. Они будут использованы для питания дронов, средств связи, навигационного и разведывательного оборудования, зарядки телефонов. В полевых условиях автономное питание – критически важно для координации и безопасности.

Транспортировку техники защитникам во фронтовую зону осуществили водители Укртранснафты.

Фото: Укртранснафта

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