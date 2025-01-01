Яка техніка дісталася армійцям для роботи в умовах фронтового бездоріжжя

ФОТО: Укртранснафта|
На передньому плані бортовий повнопривідний MAN TGS з краново-маніпуляторною установкою
Машини передано бійцям, котрі виконує завдання підвищеної складності у зоні бойових дій. Про це стислой без самовихваляння йдеться на ФБ-сторінці провідного оператора нафтотранспортної системи України.
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Серед переданого:
- 4 повнопривідні вантажівки Mercedes-Benz військового призначення – для роботи в умовах бездоріжжя та на важкодоступних напрямках;
- 1 повнопривідний маніпулятор – для транспортування спорядження та оперативного розвантаження в польових умовах;
- 1 повнопривідний MAN військового призначення – витривалий автомобіль, здатний долати складні маршрути, де звичайна техніка не проходить;
- 4 повнопривідні мікроавтобуси Volkswagen – для мобільних груп, перевезення особового складу й оперативної логістики.
Фото: Укртранснафта
Окрім цього, для захисників передано 100 зарядних станцій. Вони будуть використані для живлення дронів, засобів зв’язку, навігаційного та розвідувального обладнання, зарядки телефонів. У польових умовах автономне живлення – критично важливе для координації та безпеки.
Транспортування техніки захисникам у фронтову зону здійснили водії Укртранснафти.
Фото: Укртранснафта