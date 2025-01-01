Укр
Ру

Яка техніка дісталася армійцям для роботи в умовах фронтового бездоріжжя

Масштабний транспортний пакет для підрозділів Сил оборони сформувала Укртранснафта, відправивши фронтовикам партію важкої техніки.
Армійцям Укртранснафта віправили лише повнопривідну техніку - Auto24

ФОТО: Укртранснафта|

На передньому плані бортовий повнопривідний MAN TGS з краново-маніпуляторною установкою

Валентин Ожго
logo26 червня, 19:30
logo0
logo0 хв

Машини передано бійцям, котрі виконує завдання підвищеної складності у зоні бойових дій. Про це стислой без самовихваляння йдеться на ФБ-сторінці провідного оператора нафтотранспортної системи України.

Читайте також Спеціальний транспорт для ветеранів передано у регіони

Серед переданого:

  • 4 повнопривідні вантажівки Mercedes-Benz військового призначення – для роботи в умовах бездоріжжя та на важкодоступних напрямках;
  • 1 повнопривідний маніпулятор – для транспортування спорядження та оперативного розвантаження в польових умовах;
  • 1 повнопривідний MAN військового призначення – витривалий автомобіль, здатний долати складні маршрути, де звичайна техніка не проходить;
  • 4 повнопривідні мікроавтобуси Volkswagen – для мобільних груп, перевезення особового складу й оперативної логістики.

Фото: Укртранснафта

Окрім цього, для захисників передано 100 зарядних станцій. Вони будуть використані для живлення дронів, засобів зв’язку, навігаційного та розвідувального обладнання, зарядки телефонів. У польових умовах автономне живлення – критично важливе для координації та безпеки.

Транспортування техніки захисникам у фронтову зону здійснили водії Укртранснафти.

Фото: Укртранснафта

#Mercedes-Benz #MAN #Фото #Автоподія #Новини #Volkswagen