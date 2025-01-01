Яка техніка дісталася армійцям для роботи в умовах фронтового бездоріжжя

Машини передано бійцям, котрі виконує завдання підвищеної складності у зоні бойових дій. Про це стислой без самовихваляння йдеться на ФБ-сторінці провідного оператора нафтотранспортної системи України.

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Серед переданого:

4 повнопривідні вантажівки Mercedes-Benz військового призначення – для роботи в умовах бездоріжжя та на важкодоступних напрямках;

1 повнопривідний маніпулятор – для транспортування спорядження та оперативного розвантаження в польових умовах;

1 повнопривідний MAN військового призначення – витривалий автомобіль, здатний долати складні маршрути, де звичайна техніка не проходить;

4 повнопривідні мікроавтобуси Volkswagen – для мобільних груп, перевезення особового складу й оперативної логістики.

Фото: Укртранснафта

Окрім цього, для захисників передано 100 зарядних станцій. Вони будуть використані для живлення дронів, засобів зв’язку, навігаційного та розвідувального обладнання, зарядки телефонів. У польових умовах автономне живлення – критично важливе для координації та безпеки.

Транспортування техніки захисникам у фронтову зону здійснили водії Укртранснафти.

Фото: Укртранснафта