Спеціальний транспорт для ветеранів передано у регіони

Цей транспортний пакет не з дешевих. Якщо на придбання машин використано 8 418 700 грн, то на їх обладнання під специфічне використання та іншу атрибутику в комплектації ще додатково затрачено 72 612 грн. Такий кошторис подано на сайті Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

Куплена за фінансової підтримки компанії ПАТ "Укрнафта" нова техніка уже у громадах. Вона має сприяти ветеранам швидше та комфортніше отримувати необхідну допомогу, брати участь у реабілітаційних програмах та адптувати ветеранів у безбар’єрне середовище.

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Світові виробники не випускають такі спеціалізовані автомобілі у готовому вигляді, їх виготовляють на замовлення. Для цього до серійного шасі обладнанням, вузлами й компонентами, що відповідають європейським стандартам безпеки та сертифіковані відповідно до вимог ПДР України.

Техніку переробили на вітчизняних підприємствах. У фонді їх назвали: ТОВ "Виробничо-торгова компанія СПЛАЙН" та ТОВ "Завод АВТОСНАБ".

Салони отримали в комплектації фіксуючі ремені, ремені з гачками (для крісел колісних), триточкові ремені безпеки для пасажирів, напівавтоматичні ремені з гачками для крісел колісних, а також автоматизовані або відкидні в ручному режимі пандуси.

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Усі транспортні засоби мають офіційні сертифікати та відповідну технічну документацію, що гарантує їхню безпечність для перевезення людей в кріслах колісних. Вся техніка реєструється як спеціалізований транспорт.

СТРИЙ

Туди передано авто на базі Toyota Proace City з автоматичною коробкою передач. Органи управління передбачено для керування людиною з подвійною ампутацією ніг. Його отримала благодійна організація "Благодійний фонд Стрийська сотня Січові Стрільці"

У цій громаді є ветеран, який має бажання працювати водієм. Він пройде навчання в автошколі для людей з інвалідністю. Транспорт такого виконання стане для нього та надалі для інших ветеранів із подібною травмою робочим місцем. Авто розраховане на 5 пасажирських місць, включаючи місце для крісла колісного.

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ЧЕРНІГІВ

Туди прибув Peugeot Boxer. Отримувачем машини стала громадська організація "Ветеранська спільнота України СЕРЦЕВІР". Салон цього буса з механічною коробкою передач розрахований на 8 пасажирських місць, з яких 2 місця передбачені для крісел колісних.

Транспорт стане у пригоді, оскільки велика кількість ветеранів громади регулярно виїжджає на змагання з адаптивних видів спорту, а також допомагає побратимам із перевезенням до лікарень і реабілітаційних центрів.

РІВНЕ

Громада обласного центру отримала спеціалізований автомобіль для перевезення осіб з обмеженою мобільністю на базі Fiat Ducato.

Інклюзивну техніку різного виконання відразу протестовано, зауважень не було. Фото: ГО "Ветеранський простір Рівненщини"

Транспортний засіб з механічною коробкою передач, розрахований на 8 пасажирських місць, включаючи 2 місця для крісел колісних. В організації вже працюють ветерани, які користуються кріслами колісними, тому цей автомобіль суттєво полегшить їхню логістику та логістику ветеранів і ветеранок, котрі мешкають у громаді, до реабілітаційного центру в Клевані, на заходи, змагання та лікування.

ПОЛТАВА

Туди відправлено спеціалізований автомобіль для перевезення осіб з обмеженою мобільністю на базі Fiat Doblo. Його отримувачем став комунальний заклад "Ветеранський центр Полтави" Полтавської міської ради.

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Авто з механічною коробкою передач розраховане на 5 пасажирських місць, включаючи 1 місце для крісла колісного. У проєкті це єдиний комунальний заклад серед отримувачів, який взяв на себе відповідальність за обслуговування транспорту та підтримку логістичних потреб ветеранів і ветеранок. Заклад також має мобільну бригаду, яка виїжджає до ветеранів і зможе надавати ширший спектр інклюзивних послуг.

Як зазначають у Фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим", у спеціалізованій комплектації команда БФ застосувала індивідуальний підхід до логістичних потреб кожної окремої громади. При цьому кожен отримувач транспорту зобов’язався звітувати про використання автомобілів, що забезпечить прозорість та ефективність проєкту.

Фото: Сергій Назаров, Повернись живим