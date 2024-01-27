Рясні снігопади завдають клопотів не тільки комунальникам, дорожникам, автомобілістам та пішоходам. Не меншу всіх перерахованих страждають від зимових примх погоди ті, хто пересувається на інвалідних віз

Зима може радувати людей з інвалідністю

З настанням засніжених зим стає проблематично штовхати дитячу колясочку або інвалідний візок сніговою цілиною чи погано почищеною доріжкою. Якщо з малюками ще можна якось вирішити, то з інвалідними візочками цей варіант не проходить.

По-перше, крісло колісної ходової нерозбірне, конструкція передбачає тільки складання, а не розбирання. По друге, крісло, якщо навіть від’єднати колеса, надто масивне для розміщення на стандартних санчатах. А великі санки під масивне сидіння знайти не просто складно, а неможливо.

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Отож порадіти першому снігу люди з фізичними вадами можуть хіба що через вікно. Та й при потребі побувати десь у справах процес пересування навіть прочищеними пішохідними доріжками й тротуарами складний, біля під’їздів штовхання інвалідних візків чи їзди самохідних колясок на електричній тязі завжди буде проблемним.

Повернути людей з обмеженою рухливістю до активного життя все-таки можна, варто лише дати їм можливість самостійно пересуватися на всюдихідних електричних кріслах-транспортерах Tank Chair не тільки взимку, а будь-якої пори року. Фото з відкритих джерел

Транспортер індивідуального використання

Кілька виробників про таку категорію людей згадали, створивши для зимового сезону чи бездоріжжя візок. Якщо точніше, то це не стільки візок, скільки транспортер.

Крісло-транспортер не слід позиціонувати як тільки зимовий ТЗ, це – всесезонна акумуляторна машина. Фото: nevsedoma.org.ua

Тут є як китайські, американські, канадські, так і австралійські бренди. Для полегшення самостійного пересування людей з фізичними вадами в складних умовах вони створили самохідний акумуляторний візок-крісло, в яких замінили колісну ходову базу на гусеничну.

Їх побудова базується практично на одній конструкторській школі. Щоправда, кожен з виробників має якість свої напрацювання. Як і в будь-якого автомобільного бренду, тут також є стандартні й люксові моделі, з різними цінниками. Найдешевші звісно, китайські транспортери.

Китайські виробники почали освоювати й цю транспортну нішу і це у них непогано виходить. Фото: Аliexpress

Вартість "китайця" стартує з 4900 доларів США. Щоправда, на різних платформах (Аlibaba, Аliexpress) цінники перетинають і 5-тисячний поріг. Попит високий на таку продукцію в Америці, особливо на Алясці, Канаді, Австралії.

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Втім, якщо в гаманці є гроші, то транспортер Tank Chair Mk II за 15 000 доларів можна взяти цілком реально – стильне крісло, швидкість 8 км/год. Двигун (24 В) на 2 к.с. живиться від чотирьох батарей Optima Deep Cycle.

Його винахідник стверджує, що крісло може навіть обійти гольф-кар. Тепер людям з обмеженими фізичними можливостями не потрібно чекати сприятливої погоди, можна їхати як снігом, так і в сезон дощів.

Людина у такому кріслі-транспортері з двома металогумовими гусеницями в модулях трикутної конфігурації спроможна долати сніг навіть в кучугурах, їхати сніговою цілиною, занурившись "мало не по самі вуха". Про пісок, щебінь чи дорожню багнюку, а про перезволожені, трав’янисті ґрунти годі й казати – долає на раз.

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Тут все по-справжньому і на належному рівні безпеки. Звісно, габаритних плафонів, стоп-сигналів, фар транспортер не має, але крісло пасками безпеки укомплектовано.

Пальчиковий джойстик управління у стандарті йде під праву руку. Він тут нижче кінцівки підлокітника. При потребі цей блок керування можна замовити під ліву руку при тій самій вартості.

Зі швидкістю пішохода

Транспортер вважається всесезонним, якщо в цьому є потреба. Скажімо, китайський виробник розробляв крісло-транспортер саме під зимові умови експлуатації. Під це адаптували ходову та підбирали батарею. Силовий блок має потужність 2 кВт, працює від системи 48 В. Для порівняння: звичайний електричний колісний візок має потужність 250 Вт.

Отож "зимовий" гусеничний транспортер з потенціалом 2500 Вт відносно "літнього" колісного – справжнісінький танк. Він дійсно дуже прудкий та всепрохідний. Зі 200 кг ваги транспортер розвиває швидкість 5 км/год – середня швидкість пішохода.

Таким снігом колісному інвалідному візку аж ніяк не проїхати навіть з потужними батареями, а на гусеничному кріслі-транспортері – можна. Фото: strackplatforms

Такі всюдиходи вже навіть почали замовляти гірські бази відпочинку: взявши напрокат всюдихідний мінітранспортер, людина з фізичними вадами може самостійно виїхати на природу. І це чудова нагода помилуватися зимовими пейзажами, побути разом рідними, котрі катаються на лижах чи влаштовують пікнік у спеціально відведених зонах відпочинку.