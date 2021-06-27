Є категорія громадян, для яких певні привілеї на дорозі – річ життєво необхідна. Немає сумнівів у тому, що водіям та пасажирам з інвалідністю потрібне таке право. А нам варто знати, яких відступів від Правил можна чекати від автомобіля, де їдуть такі громадяни.

Почнемо з того, що людина з інвалідністю необов’язково повинна мати на автомобілі розпізнавальний жовтий знак “Водій з інвалідністю” (п. 30.3 ПДР України). Тому що, по-перше, він може їхати як пасажир у чужому автомобілі, а по-друге, може він не бажає повідомляти всьому світові про свої проблеми зі здоров’ям. Щоправда, якщо на особистому авто немає зазначеного жовтого знаку, офіційно відступати від правил йому не можна.

Для багатьох громадян з обмеженими фізичними можливостями автомобіль – єдиний спосіб вибратися з дому у громадські місця

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Отже, людині з інвалідністю, який пересувається в автомобілі (мотоколясці), у порівнянні з іншими громадянами, можна:

Їхати там, де не можна іншим Паркуватися там, де не можна іншим Безкоштовно паркуватися там, де з інших візьмуть гроші Не пристібатися пасом безпеки.

Але кожен пункт має певні застереження, тому поговоримо про всі випадки детальніше.

Водій-інвалід має право відступати від деяких вимог ПДР, якщо у нього є така табличка. Водіїв, які перевозять громадянина з інвалідністю, вимога про наліпку не стосується

Рух під знак

Автомобіль людини з інвалідністю (якщо він має на собі відповідний розпізнавальний знак) або машина, яка везе таку людину, може їхати під знак 3.1 “Рух заборонено” та 3.2 “Рух механічних транспортних засобів заборонено” (п. 2.8). Також такий громадянин може заїжджати у пішохідну зону, навіть якщо він там не мешкає і не працює (п. 26.3).

Стоянка

Водій з інвалідністю, що керує автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком “Водій з інвалідністю”, або водій, що перевозить пасажира з інвалідністю, може стояти у зоні дії знаків, які забороняють стоянку: 3.35 “Стоянку заборонено”, 3.36 “Стоянку заборонено по непарних числах”, 3.37 “Стоянку заборонено по парних числах”, 3.38 : “Зона обмеженої стоянки”. Дещо складніше зі знаком 3.34 “Зупинку заборонено” – ігнорувати його можна лише за умови, що під ним є табличка 7.18 “Крім осіб з інвалідністю” (п. 2.8. ПДР України).

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Безкоштовне паркування

Важлива у випадку поїздок великими містами пільга – безкоштовне паркування на території платних парковок. Автомобіль, на якому приїхав громадянин з інвалідністю (неважливо, за кермом чи пасажиром), має право зайняти місце безкоштовно. На додаток, на кожній парковці мають бути спеціальні місця (10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного), позначені знаком-табличкою чи розміткою 1.30. До речі, за паркування на цих місцях без належних підстав передбачено чималий штраф: 1020 – 1700 грн.

Кожна платна парковка в Україні повинна мати безкоштовні місця для осіб з інвалідністю

Ремені безпеки

Згідно п. 5.2 Правил, пасажир з інвалідністю (зверніть увагу – в цьому пункті ПДР про водія нічого не говориться!), чиї фізіологічні особливості унеможливлюють користування ременями безпеки, має право не пристібатися. Не можна сказати, що це якась особлива пільга, адже ремінь – річ дуже корисна, і допомагає утриматися на сидінні не лише в ДТП, а й, наприклад, при екстреному гальмуванні.

Хто має право на знак п. 30.3ґ

Розпізнавальний знак “Водій з інвалідністю” може бути встановлений на машину, яка належить інваліду 1-ї або 2-ї групи, причому наявність на авто ручного керування не обов’язкова. Під час реєстрації машини на громадянина з таким статусом на його підтвердження потрібно представити відповідний документ з медичного закладу. Тоді в сервісному центрі МВС в графу "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу буде внесено запис: “Дозволено встановлення знака “Інвалід”. Якщо такого запису в техпаспорті немає, при спілкуванні з патрульними зазвичай достатньо мати при собі документ про інвалідність 1-ї або 2-ї групи, або, як пишеться в законодавчих актах, “явні ознаки інвалідності”.

Табличка 7.18 “Крім осіб з інвалідністю” так би мовити, робить виняток з деяких пунктів ПДР для відповідної категорії громадян

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Для багатьох людей з інвалідністю автомобіль – чи не єдиний спосіб пересування. Майте це на увазі, коли побачите на дорозі автомобіль із жовтим прямокутним знаком. Дозволимо собі нагадати, що виховані люди завжди із розумінням ставляться до осіб, які мають проблеми зі здоров’ям. Тим більше Правила дорожнього руху України у п. 1.7 прямим текстом закликають до цього всіх учасників руху.

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