Существует категория граждан, для которых определенные привилегии на дороге – вещь жизненно необходимая. Нет сомнений в том, что водителям и пассажирам с инвалидностью нужно такое право. Остальным стоит знать, каких отступлений от правил можно ждать от автомобиля, где они едут.

Начнем с того, что человек с инвалидностью необязательно должен клеить на свою машину опознавательный желтый знак “Водитель с инвалидностью” (п. 30.3 ПДД Украины). Потому что, во-первых, он может ехать как пассажир в чужом автомобиле, а во-вторых, он может не желает сообщать всему миру о своих проблемах со здоровьем. Правда, если на личном авто нет указанного желтого знака, официально отступать от правил нельзя.

Для многих граждан с ограниченными физическими возможностями автомобиль – единственный способ выбраться из дома в общественные места

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Следовательно, человеку с инвалидностью, который передвигается в автомобиле (мотоколяске), по сравнению с другими гражданами, можно:

Ехать там, где нельзя другим Парковаться там, где нельзя другим Бесплатно парковаться там, где с других возьмут деньги Не пристегиваться ремнем безопасности.

Но каждый пункт имеет определенные оговорки, поэтому поговорим обо всех случаях поподробнее.

Водитель-инвалид имеет право отступать от некоторых требований ПДД, если у него есть такая табличка. Водителей, перевозящих гражданина с инвалидностью, требование о наклейке не касается

Движение под знак

Автомобиль человека с инвалидностью (если он имеет на себе соответствующий опознавательный знак) или машина, которая везет такого человека, может ехать под знак 3.1 “Движение запрещено” и 3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено” (п. 2.8). Также такой гражданин может заезжать в пешеходную зону даже если он там не живет и не работает (п. 26.3).

Стоянка

Водитель с инвалидностью, управляющий автомобилем, обозначенным опознавательным знаком “Водитель с инвалидностью”, либо водитель, который перевозит пассажира с инвалидностью, может стоять в зоне действия знаков, запрещающих стоянку: 3.35 “Стоянка запрещена”, 3.36 “Стоянка запрещена по нечетным числам”, 3.37 “Стоянка запрещена по четным числам”, 3.38 : “Зона ограниченной стоянки”. Несколько сложнее со знаком 3.34 “Остановка запрещена” – игнорировать его можно лишь при условии, что под ним есть табличка 7.18 “Кроме лиц с инвалидностью” (п.2.8. ПДД Украины).

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Бесплатная парковка

Важная в случае поездок по крупным городам льгота – бесплатная парковка на территории платных парковок. Автомобиль, на котором приехал гражданин с инвалидностью (неважно, за рулем или пассажиром), имеет право занять место бесплатно. Более того, на каждой парковке должны быть специальные места (10% от общего количества паркомест, но не меньше одного), обозначенные знаком-табличкой или разметкой 1.30. Кстати, за парковку на этих местах без надлежащих оснований предусмотрен немалый штраф: 1020 – 1700 грн.

Каждая платная парковка в Украине должна иметь бесплатные места для лиц с инвалидностью

Ремни безопасности

Согласно п. 5.2 Правил, пассажир с инвалидностью (обратите внимание – в этом пункте ПДД о водителе ничего не говорится!), чьи физиологические особенности делают невозможным пользование ремнями безопасности, вправе не пристегиваться. Нельзя сказать, что это какая-то особая льгота, ведь ремень – вещь очень полезная, и помогает удержаться на сидении не только в ДТП, но и, например, при экстренном торможении.

У кого есть право на знак п. 30.3ґ

Опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" может быть установлен на машину принадлежащую инвалиду 1-й или 2-й группы, причем наличие на авто ручного управления необязательно. При регистрации машины на гражданина с таким статусом в его подтверждение нужно представить соответствующий документ из медицинского учреждения. Тогда в сервисном центре МВД в графу "Особые отметки" свидетельства о регистрации транспортного средства будет внесена запись: “Разрешена установка знака “Инвалид”. Если такой записи в техпаспорте нет, при общении с патрульными обычно достаточно иметь при себе документ об инвалидности 1-й или 2-й группы, или, как пишется в законодательных актах, “явные признаки инвалидности”.

Табличка 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью" так сказать делает исключение из некоторых пунктов ПДД для соответствующей категории граждан

Рекомендация Авто24

Для многих людей с инвалидностью автомобиль – едва ли не единственный способ передвижения. Имейте это ввиду, когда увидите на дороге автомобиль с желтым прямоугольным знаком. Позволим себе напомнить, что воспитанные люди всегда с пониманием относятся к лицам, имеющим проблемы со здоровьем. Тем более, Правила дорожного движения Украины в п. 1.7 прямым текстом призывают к этому всех участников движения.

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