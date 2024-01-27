Обильные снегопады доставляют хлопоты не только коммунальщикам, дорожникам, автомобилистам и пешеходам. Не меньше всех перечисленных страдают от зимних капризов погоды те, кто передвигается на инвалидных колясках.

Зима может радовать людей с инвалидностью

С наступлением заснеженных зим становится проблематично толкать детскую коляску или инвалидную коляску по снежной целине или плохо почищенной дорожке. Если с малышами еще можно как-то решить, то с инвалидными колясками этот вариант не проходит.

Во-первых, кресло колесной ходовой неразборное, конструкция предусматривает только складывание, а не разборку. Во вторых, кресло, если даже отсоединить колеса, слишком массивное для размещения на стандартных санках. А большие санки под массивное сиденье найти не просто сложно, а невозможно.

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Поэтому порадоваться первому снегу люди с физическими недостатками могут разве что через окно. Да и при необходимости побывать где-то по делам процесс передвижения даже по прочищенным пешеходным дорожкам и тротуарам сложный, у подъездов толкание инвалидных колясок или езды самоходных колясок на электрической тяге всегда будет проблемным.

Вернуть людей с ограниченной подвижностью к активной жизни все-таки можно, стоит лишь дать им возможность самостоятельно передвигаться на вездеходных электрических креслах-транспортерах Tank Chair не только зимой, а в любое время года. Фото из открытых источников

Транспортер индивидуального использования

Несколько производителей о такой категории людей вспомнили, создав для зимнего сезона или бездорожья специальную коляску. Если точнее, то это не столько коляска, сколько транспортер.

Кресло-транспортер не следует позиционировать как только зимнее ТС, это – всесезонная аккумуляторная машина. Фото: nevsedoma.org.ua

Здесь есть как китайские, американские, канадские, так и австралийские бренды. Для облегчения самостоятельного передвижения людей с физическими недостатками в сложных условиях они создали самоходную аккумуляторную коляску-кресло, в которых заменили колесную ходовую базу на гусеничную.

Их построение базируется практически на одной конструкторской школе. Правда, каждый из производителей имеет свои наработки. Как и у любого автомобильного бренда, здесь также есть стандартные и люксовые модели, с различными ценниками. Самые дешевые конечно, китайские транспортеры.

Китайские производители начали осваивать и эту транспортную нишу и это у них неплохо получается. Фото: АІіехргеѕѕѕ

Стоимость "китайца" стартует с 4900 долларов США. Правда, на разных платформах (АІіbаЬа, АІіехргеѕѕѕ) ценники пересекают и 5-тысячный порог. Спрос высокий на такую продукцию в Америке, особенно на Аляске, Канаде, Австралии.

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Впрочем, если в кошельке есть деньги, то транспортер Tank Chair Mk II за 15 000 долларов можно взять вполне реально – стильное кресло, скорость 8 км/ч. Двигатель (24 В) на 2 л.с. питается от четырех батарей Optima Deep Cycle.

Его изобретатель утверждает, что кресло может даже обогнать гольф-кар. Теперь людям с ограниченными физическими возможностями не нужно ждать благоприятной погоды, можно ехать как по снегу, так и в сезон дождей.

Человек в таком кресле-транспортере с двумя металлогумовыми гусеницами в модулях треугольной конфигурации способен преодолевать снег даже в сугробах, ехать по снежной целине, погрузившись "чуть ли не по самые уши". О песке, щебень или дорожную грязь, а о переувлажненные, травянистые почвы нечего и говорить – преодолевает на раз.

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Здесь все по-настоящему и на должном уровне безопасности. Конечно, габаритных плафонов, стоп-сигналов, фар транспортер не имеет, но кресло ремнями безопасности укомплектовано.

Пальчиковый джойстик управления в стандарте идет под правую руку. Он здесь ниже конечности подлокотника. При необходимости этот блок управления можно заказать под левую руку при той же стоимости.

Со скоростью пешехода

Транспортер считается всесезонным, если в этом есть необходимость. Скажем, китайский производитель разрабатывал кресло-транспортер именно под зимние условия эксплуатации. Под это адаптировали ходовую и подбирали батарею. Силовой блок имеет мощность 2 кВт, работает от системы 48 В. Для сравнения: обычная электрическая колесная тележка имеет мощность 250 Вт.

Поэтому "зимний" гусеничный транспортер с потенциалом 2500 Вт относительно "летнего" колесного – настоящий танк. Он действительно очень быстрый и всепроходной. С 200 кг веса транспортер развивает скорость 5 км/ч – средняя скорость пешехода.

Таким снегом колесной инвалидной коляске никак не проехать даже с мощными батареями, а на гусеничном кресле-транспортере – можно. Фото: strackplatforms

Такие вездеходы уже даже начали заказывать горные базы отдыха: взяв напрокат вездеходный мини-транспортер, человек с физическими недостатками может самостоятельно выехать на природу. И это прекрасная возможность полюбоваться зимними пейзажами, побыть вместе родными, которые катаются на лыжах или устраивают пикник в специально отведенных зонах отдыха.