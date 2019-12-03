Верховная Рада приняла уточнения в Закон "О дорожном движении".

3 декабря народные депутаты приняли во втором чтении и в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках". Он узаконил права лиц с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках. Ведь раньше люди, которые передвигались на инвалидных колясках с двигателем, не были отнесены к участникам дорожного движения, поэтому они фактически были лишены права на безопасное движение.

"Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971 год), дополняющем Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968, к пешеходам приравниваются лица, перемещающиеся на инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или движущихся со скоростью пешехода (т.е. если у инвалидных колясок есть двигатель)", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, такие лица с инвалидностью имеют право также двигаться по проезжей части дороги. Тогда они имеют такие же права на дороге, как и велосипедисты. Эта норма расширяет права людей с инвалидностью на дорогах, ведь во многих населенных пунктах тротуаров нет или они непригодны для передвижения на колясках.

Закон вступит в силу через полгода после публикации, ведь Кабмину надо будет внести соответствующие правки в Правила дорожного движения.

Напомним, что президент озвучил, когда водительские удостоверения будут электронными.