Приложение уже создано и направлено на согласование в Google Play и Apple Store.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск электронных прав и техпаспорта в Украине еще до конца 2019 года. Об этом он рассказал в видеообращении на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Читайте также: В Киеве появился новый способ оплаты штрафов за парковку

По его словам, лучшие специалисты работают над созданием так называемой "страны в смартфоне", и одними из первых шагов диджитализации станет запуск приложения с электронными водительскими документами.

"Сейчас все мы работаем над нашим большим проектом диджитализации нашей страны. Электронное удостоверение водителя и техпаспорт уже скоро, прям скоро-скоро будет у вас в смартфоне", – говорит президент.

Зеленский добавил, что приложение уже отправлено на согласование в Google Play и Apple Store. По его словам, все заработает уже в этом году.

Также интересно: Права и техпаспорт можно будет перенести в смартфон: видео