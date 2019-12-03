Додаток уже створено і направлено на погодження до Google Play та Apple Store.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск електронних прав і техпаспорта в Україні ще до кінця 2019 року. Про це він розповів у відеозверненні на YouTube-каналі Офісу президента України.

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За його словами, кращі спеціалісти працюють над створенням так званої "країни у смартфоні", і одними з перших кроків діджиталізації стане запуск додатку з електронними водійськими документами.

"Зараз усі ми працюємо над нашим великим проєктом діджиталізації нашої країни. Електронне посвідчення водія і техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро буде у вас у смартфоні", - говорить президент.

Зеленський додав, що додаток уже відправлено на погодження у Google Play та Apple Store. За його словами, усе запрацює уже цього року.

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