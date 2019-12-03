"Послуги" евакуації “Київтранспарксервіс” можна сплатити за допомогою QR-коду.

Про це повідомляє прес-служба департаменту транспортної інфраструктури КМДА. “Відтепер послуги евакуації КП “Київтранспарксервіс” сплатити легше за допомогою смартфону та додатку ПриватБанк Privat24”, – йдеться у повідомленні.

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Раніше сплатити штраф можна було:

у відділенні будь-якого банку;

через платіжний термінал;

через систему онлайн платежів.

Зазначається, що для сплати штрафу за неправильне паркування необхідно просканувати QR-код, який також можна знайти на евакуаторах.

Як сплатити:

необхідно завантажити мобільний додаток Privat24;

після авторизації у додатку, треба натиснути на знак штрих-коду;

відсканувати QR-код, зображений нижче;

обрати необхідну картку, з якої будуть списані кошти, та оплатити евакуацію.

За що можуть оштрафувати при паркуванні:

розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 грн;

розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, у тому числі:

зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка у місцях, де створюється перешкода для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

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