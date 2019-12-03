"Услуги" эвакуации "Киевтранспарксервис" можно оплатить с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА. "Отныне услуги эвакуации КП "Киевтранспарксервис" оплатить легче с помощью смартфона и приложения ПриватБанк Privat24", – говорится в сообщении.

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Ранее оплатить штраф можно было:

в отделении любого банка;

через платежный терминал;

через систему онлайн платежей.

Отмечается, что для уплаты штрафа за неправильную парковку необходимо просканировать QR-код, который можно найти на эвакуаторах.

Как оплатить:

необходимо загрузить мобильное приложение Privat24;

после авторизации в приложении, нужно нажать на знак QR-кода;

отсканировать QR-код;

выбрать необходимую карту, с которой будут списаны средства, и оплатить эвакуацию.

За что могут оштрафовать при парковке:

размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;

размещение автомобиля, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

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