"Услуги" эвакуации "Киевтранспарксервис" можно оплатить с помощью QR-кода.
Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА. "Отныне услуги эвакуации КП "Киевтранспарксервис" оплатить легче с помощью смартфона и приложения ПриватБанк Privat24", – говорится в сообщении.
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Ранее оплатить штраф можно было:
- в отделении любого банка;
- через платежный терминал;
- через систему онлайн платежей.
Отмечается, что для уплаты штрафа за неправильную парковку необходимо просканировать QR-код, который можно найти на эвакуаторах.
Как оплатить:
- необходимо загрузить мобильное приложение Privat24;
- после авторизации в приложении, нужно нажать на знак QR-кода;
- отсканировать QR-код;
- выбрать необходимую карту, с которой будут списаны средства, и оплатить эвакуацию.
За что могут оштрафовать при парковке:
- размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
- размещение автомобиля, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
- остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
- остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
- остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
- стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.
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