Верховна Рада прийняла уточнення до Закону "Про дорожній рух".

3 грудня народні депутати прийняли у другому читанні й в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних". Він узаконив права осіб з інвалідністю, які пересуваються на колісних візках. Адже раніше осіб, які рухаються в кріслах колісних з двигуном, не було віднесено до учасників дорожнього руху, тому вони фактично були позбавлені права на безпечний рух.

“Відповідно до Європейської угоди (Женева, 1971 рік ), що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 08 листопада 1968 р., до пішоходів прирівнюються особи, які переміщуються в інвалідних колясках, що приводяться в рух ними самими або що рухаються зі швидкістю пішохода (тобто якщо в колісних візках є двигун)”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Читайте також: як правильно буксирувати автомобіль

Окрім того, такі особи з інвалідністю мають право також рухатися проїзною частиною дороги. Тоді вони мають такі ж права на дорозі, як і велосипедисти. Ця норма розширює права людей з інвалідністю на дорогах, адже в багатьох населених пунктах тротуарів нема або вони непридатні для пересування на візках.

Закон набере чинності через півроку після публікації, адже Кабміну треба буде внести відповідні правки в Правила дорожнього руху.

Нагадаємо, що президент озвучив, коли водійські посвідчення стануть електронними.