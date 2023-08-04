Дві одиниці спеціалізованої техніки вітчизняного виробництва придбав Фонд "Повернись живим": броньований автомобіль KrAZ Spartan та паливозаправник на шасі KrAZ подаровано механізованій бригаді, що визволяє Харківщину.

За бронемашину заплатили 10 230 000 гривень, а за паливозаправник 4 900 000 гривень – всього 15 130 000 гривень. Обидві машини фонд придбав зі складських запасів Кременчуцького автозаводу. Техніка вироблена ще до початку повномасштабної війни.

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Як повідомляє прес-служба благодійного фонду, бронетранспортер має броньований корпус, куленепробивні вікна та мінозахищене дно. Повнопривідна машина відповідає стандарту CEN Level BR6, котрий передбачає захист від обстрілу патронами калібру 7,62х51 НАТО із 30 метрів.

«Спартан» з 400-сильним дизельним двигуном відноситься до класу броньованих автомобілів, що розроблений для транспортування особового складу в умовах підвищеної небезпеки.

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За паспортом він здатний перевозити вісім чоловік (2+6) – командир попереду біля водія та бійці на поздовжніх лавках-рундуках з лівого і правого борту. Однак зазвичай броньовик бере десятьох.

У моторній ніші стоїть 6,7-літровий турбодизель V8 потужністю 400 кінських сил. Він споживає під час пересування м’якими ґрунтами та бездоріжжям 30-35 літрів солярки.

Інформаційно-презентаційний відеозвіт Фонду “Повернись живим”

Двовісна повнопривідна цистерна для транспортування та тимчасового зберігання нафтопродуктів, а також заправки паливом інших транспортних засобів також прибула до механізованої бригади, що воює на Харківщині.

Спецавтомобіль з надбудовою на 300-сильному всюдихідному шасі КрАЗ-5233НЕ має колісну формулу 4х4. На його рамі встановлена цистерна внутрішнім обсягом 6,5 куб. м, на заповнення якої соляркою чи бензином потрібна всього 21 хвилина.