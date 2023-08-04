Две единицы специализированной техники отечественного производства приобрел Фонд "Вернись живым": бронированный автомобиль KrAZ Spartan и топливозаправщик на шасси KrAZ подарены механизированной бригаде, освобождающей Харьковщину.

За бронемашину заплатили 10 230 000 гривен, а за топливозаправщик 4 900 000 гривен – всего 15 130 000 гривен. Обе машины фонд приобрел из складских запасов Кременчугского автозавода. Техника изготовлена еще до начала полномасштабной войны.

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Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда, бронетранспортер имеет бронированный корпус, пуленепробиваемые окна и минозащищенное дно. Полноприводная машина соответствует стандарту CEN Level BR6, предусматривающему защиту от обстрела патронами калибра 7,62х51 НАТО с 30 метров.

«Спартан» с 400-сильным дизельным двигателем относится к классу бронированных автомобилей, разработанных для транспортировки личного состава в условиях повышенной опасности.

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По паспорту он способен перевозить восемь человек (2+6) – командир впереди возле водителя и бойцы на продольных лавках-рундуках по левому и правому бортах. Однако обычно броневик берет десять человек.

В моторной нише стоит 6,7-литровый турбодизель V8 мощностью 400 лошадиных сил. Он потребляет во время передвижения по мягким грунтам и бездорожью 30-35 литров солярки.

Информационно-презентационный видеоотчет Фонда "Вернись живым"

Двухосевая полноприводная цистерна для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, а также заправки топливом других транспортных средств также прибыла в механизированную воюющую бригаду на Харьковщине.

Спецавтомобиль с надстройкой на 300-сильном вездеходном шасси КрАЗ-5233НЕ имеет колесную формулу 4х4. На его раме установлена цистерна внутренним объемом 6,5 куб. м, на заполнение которой соляркой или бензином требуется всего 21 минута.