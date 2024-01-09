Київ став першим містом в Україні, де силами благодійного фонду організовано безплатне таксі для перевезення важкопоранених ветеранів.

Транспортним обслуговуванням поранених війною захисників зайнявся БФ "Голуби миру". Там нещодавно запустили проєкт, мета якого – допомогти важкопораненим ветеранам дістатися до госпіталю на чергову комісію чи заявлену процедуру, в соціальні заклади, на вокзал, до рідні в іншому мікрорайоні, в Територіальний центр комплектування тощо.

Поки за заявками працює одне безплатне таксі. Для цього пустили в дію спеціально придбаний мікроавтобус Volksvagen Caravella. Від класичних моделей Caravella чи Transporter цей автомобіль відрізняється тим, що має переобладнаний салон. Окрім пасажирських сидінь у зменшеній кількості, а тут встановлено спеціальні крісла з системами фіксації для забезпечення безпеки й комфорту пасажирів, в салоні відведено місце для розміщення інвалідного візка.

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Майданчик для такої коляски укомплектовано спеціальними системами для її фіксації під час руху автомобіля. У задній частині дверях обладнано підіймач. Ця ліфтова платформа дозволяє одним натисканням кнопки здійснити посадку чи висадку прикутого до візка пораненого захисника. Салон має клімат-контроль для забезпечення комфортних умов пасажирів.

Автомобіль Volkswagen Transporter Kombi не з нових (2009 р.в.), ввезений на митну територію України як гуманітарний транспортний засіб. Його 8 листопада поставили на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Для пілотного проєкту "Безкоштовний інклюзивний транспорт для військових" благодійний фонд придбав автомобіль Volksvagen. Тепер збирає гроші на ще одну таку спецмашину. Фото: БФ "Голуби миру"

Попри свій вік, VW екологічного формату Євро-4 гарно зберігся, має гарний зовнішній вигляд, економічний 130-сильний дизельний двигун та 6-ступеневу коробку-автомат.

Нині БФ "Голуби миру" збирає гроші для придбання ще одного автомобіля, який буде працювати у столиці за попередніми заявками важкопоранених захисників. Очікується, що зібрати необхідну суму у розмірі 400 000 тисяч гривень вдасться до кінця першого кварталу 2024 року.