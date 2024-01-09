Киев стал первым городом в Украине, где силами благотворительного фонда организовано бесплатное такси для перевозки тяжелораненых ветеранов.

Транспортным обслуживанием раненых войной защитников занялся БФ "Голуби мира". Там недавно запустили проект, цель которого – помочь тяжелораненым ветеранам добраться в госпиталь на очередную комиссию или заявленную процедуру, в социальные учреждения, на вокзал, к родне в другом микрорайоне, в Территориальный центр комплектования и тому подобное.

Пока по заявкам работает одно бесплатное такси. Для этого задействовали специально приобретенный микроавтобус Volksvagen Caravella. От классических моделей Caravella или Transporter этот автомобиль отличается тем, что имеет переоборудованный салон. Кроме пассажирских сидений в уменьшенном количестве, а здесь установлены специальные кресла с системами фиксации для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, в салоне отведено место для размещения инвалидной коляски.

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Площадка для такой коляски укомплектована специальными системами для ее фиксации во время движения автомобиля. В задней части двери оборудован подъемник. Эта лифтовая платформа позволяет одним нажатием кнопки осуществить посадку или высадку прикованного к коляске раненого защитника. Салон имеет климат-контроль для обеспечения комфортных условий пассажиров.

Автомобиль Volkswagen Transporter Kombi не из новых (2009 г.в.), ввезен на таможенную территорию Украины как гуманитарное транспортное средство. Его 8 ноября поставили на временный государственный учет на период военного положения.

Для пилотного проекта "Бесплатный инклюзивный транспорт для военных" благотворительный фонд приобрел автомобиль Volksvagen. Теперь собирает деньги на еще одну такую спецмашину. Фото: БФ "Голуби мира"

Несмотря на свой возраст, VW экологического формата Евро-4 хорошо сохранился, имеет красивый внешний вид, экономичный 130-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую коробку-автомат.

Сейчас БФ "Голуби мира" собирает деньги для приобретения еще одного автомобиля, который будет работать в столице по предварительным заявкам тяжелораненых защитников. Ожидается, что собрать необходимую сумму в размере 400 000 тысяч гривен удастся до конца первого квартала 2024 года.