Специальный транспорт для ветеранов передан в регионы

Этот транспортный пакет не из дешевых. Если на приобретение машин использовано 8 418 700 грн, то на их оборудование под специфическое использование и другую атрибутику в комплектации еще дополнительно затрачено 72 612 грн. Такая смета представлена на сайте Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

Купленная при финансовой поддержке компании ПАО "Укрнафта" новая техника уже в громадах. Она должна способствовать ветеранам быстрее и комфортнее получать необходимую помощь, участвовать в реабилитационных программах и адаптировать ветеранов в безбарьерную среду.

Читайте также Итальянские аналоги "шишиги" Iveco ACM 90 теперь будут служить в ВСУ

Мировые производители не выпускают такие специализированные автомобили в готовом виде, их изготавливают на заказ. Для этого серийное шасси дополняется оборудованием, узлами и компонентами, которые отвечают европейским стандартам безопасности и сертифицированы в соответствии с требованиями ПДД Украины.

Технику переделали на отечественных предприятиях. В фонде их назвали: ООО "Производственно-торговая компания СПЛАЙН" и ООО "Завод АВТОСНАБ".

Салоны получили в комплектации фиксирующие ремни, ремни с крючками (для кресел колесных), трехточечные ремни безопасности для пассажиров, полуавтоматические ремни с крючками для кресел колесных, а также автоматизированные или откидные в ручном режиме пандусы.

Читайте также Волонтеры начали выбирать складские запасы АвтоКрАЗа

Все транспортные средства имеют официальные сертификаты и соответствующую техническую документацию, что гарантирует их безопасность для перевозки людей в креслах колесных. Вся техника регистрируется как специализированный транспорт.

СТРЫЙ

Туда передано авто на базе Toyota Proace City с автоматической коробкой передач. Органы управления предусмотрены для управления человеком с двойной ампутацией ног. Его получила благотворительная организация "Благотворительный фонд Стрыйская сотня Сечевые Стрельцы"

В этой громаде есть ветеран, который хочет работать водителем. Он пройдет обучение в автошколе для людей с инвалидностью. Транспорт такого исполнения станет для него и в дальнейшем для других ветеранов с подобной травмой рабочим местом. Авто рассчитано на 5 пассажирских мест, включая место для кресла колесного.

Читайте также В столице начало работать инклюзивное такси для раненых защитников

ЧЕРНИГОВ

Туда прибыл Peugeot Boxer. Получателем машины стала общественная организация "Ветеранское сообщество Украины СЕРДЦЕВИР". Салон этого буса с механической коробкой передач рассчитан на 8 пассажирских мест, из которых 2 места предусмотрены для кресел колесных.

Транспорт пригодится, поскольку большое количество ветеранов громады регулярно выезжает на соревнования по адаптивным видам спорта, а также помогает собратьям с перевозкой в больницы и реабилитационные центры.

РОВНО

Громада областного центра получила специализированный автомобиль для перевозки лиц с ограниченной мобильностью на базе Fiat Ducato.

Инклюзивная техника разного исполнения сразу протестирована, замечаний не было. Фото: ОО "Ветеранское пространство Ровенщины"

Транспортное средство с механической коробкой передач, рассчитан на 8 пассажирских мест, включая 2 места для кресел колесных. В организации уже работают ветераны, которые пользуются креслами колесными, поэтому этот автомобиль существенно облегчит логистику ветеранов и ветеранок, которые живут в громаде, на лечение, мероприятия, соревнования, в реабилитационный центр в Клевани.

ПОЛТАВА

Туда отправлен специализированный автомобиль для перевозки лиц с ограниченной мобильностью на базе Fiat Doblo. Его получателем стало коммунальное учреждение "Ветеранский центр Полтавы" Полтавского городского совета.

Читайте также Для людей с инвалидностью выпускают зимний вариант электротележек - на гусеницах

Авто с механической коробкой передач рассчитано на 5 пассажирских мест, включая 1 место для кресла колесного. В проекте это единственное коммунальное учреждение среди получателей, которое взяло на себя ответственность за обслуживание транспорта и поддержку логистических потребностей ветеранов и ветеранок. Заведение также имеет мобильную бригаду, которая выезжает к ветеранам и сможет предоставлять широкий спектр инклюзивных услуг.

Как отмечают в Фонде компетентной помощи армии "Вернись живым", в специализированной комплектации команда БФ применила индивидуальный подход к логистическим потребностям каждой отдельной громады. При этом каждый получатель транспорта обязался отчитываться об использовании автомобилей, что обеспечит прозрачность и эффективность проекта.

Фото: Сергей Назаров, Вернись живым