Температура двигателя - вовсе не условный показатель, который просто должен не заходить в "красную зону" на циферблате.

Рабочая температура двигателя – это температурный диапазон, определяющий его оптимальное функционирование. Любой силовой агрегат рассчитан на определенную вилку внутренних эксплуатационных температур.

Читайте также: В подземном городе Субтрополис температура всегда +20 и не бывает пробок

Именно в этих пределах достигаются расчетные показатели максимальной экономичности, экологичности, тяговых и других характеристик. Кроме того, за пределами расчетных пределов температуры начинает снижаться ресурс – тем сильнее, чем дальше от оптимума находится значение.

Стоит помнить, что под рабочей температурой двигателя подразумевается температура охлаждающей жидкости. Фактические значения нагрева металла в разных точках всегда будут отличаться от нее (иногда - значительно). Но столь подробные данные нужны лишь инженерам, поэтому такие тонкости в обсуждениях упускают.

Рабочая температура бензинового двигателя

Среднестатистическая норма рабочей температуры бензинового двигателя лежит в пределах 85-110 градусов. Причем, как правило, чем старее и проще мотор – тем ниже его нормальная средняя температура. Так, если классические атмосферные агрегаты "старой школы" при равномерной езде держат около 90 градусов, то современные малообъемные турбомоторы могут иметь 100 градусов и более.

Большинство бензиновых двигателей работает в диапазоне 85-110 градусов.

Интересный факт: стрелка температуры на современных автомобилях, как правило, не отражает точного фактического значения. Если на старых машинах она перемещалась "в режиме онлайн", в зависимости от режима движения, то сегодня у большинства моделей после прогрева стрелка стоит посередине. Даже если по факту температура охлаждающей жидкости немного меняется в пределах нормы.

Рабочая температура дизельного двигателя

Нормальная рабочая температура современного дизельного двигателя составляет 80-90 градусов. Как и любой двигатель внутреннего сгорания, дизель также рассчитан на определенный диапазон температур, при котором будет работать с максимальной отдачей.

Интересно, что температура в камере сгорания дизельного двигателя в момент воспламенения выше, чем у бензинового. При этом, как можно видеть, связь с температурой охлаждающей жидкости, обратная: дизельные моторы в целом "холоднее".

Дизельные моторы обычно спроектированы под температуру 80-90 градусов.

Все дело в разнице КПД. Дизельный двигатель использует энергию сгорания топлива эффективнее, чем собрат. Считается, что средний КПД двигателей на дизельном топливе составляет около 40%, тогда как у бензиновых этот параметр составляет 25-30%. Конечно, цифры очень приблизительные и все зависит от конкретного мотора. Но в любом случае, при прочих равных в дизельном агрегате полезная работа газов выше, а на нагрев деталей энергии уходит соответственно меньше.

Перегрев

Перегрев двигателя – явление довольно распространенное, и едва ли не большинство владельцев автомобилей, старше 10-15 лет, с ним сталкивались хотя бы раз. Другое дело, что проходить этот процесс может по-разному. Иногда владелец даже не подозревает, что с системой охлаждения что-то не так. Перечислим основные причины перегрева двигателя.

Неисправность термостата. Термостат – это устройство, распределяющее жидкость, охлаждающую, внутри контура. Когда двигатель холодный, термостат заставляет жидкость циркулировать только внутри стенок двигателя, ускоряя его прогрев. Это называется малый круг охлаждения. А с выходом на рабочую температуру термостат направляет жидкость к радиатору, для предотвращения ее перегрева – большой круг охлаждения. Если устройство заклинило в закрытом положении, жидкость не попадет в радиатор и двигатель начнет перегреваться.

Читайте также: Toyota заявила о разработке новых двигателей внутреннего сгорания

Неисправность системы управления термостатом. На большинстве машин все еще стоит обычный церезиново-медный термостат, саморегулирующийся, однако все чаще производители устанавливают более дорогие, управляемые электроникой устройства. Которые могут сбоить не из-за механической неисправности, а из-за ошибки в системе внешнего управления.

Забитые радиаторы охлаждения. В процессе эксплуатации на "бутерброд" радиаторов перед двигателем налипает грязь, пух и прочий мусор с дороги. Соответственно, эффективность отвода тепла снижается, а температура двигателя растет.

Вентилятор охлаждения радиатора не включается. В этом случае во время езды температура двигателя будет приходить в норму, а при работе на холостых оборотах (или медленном движении) будет расти.

Низкая эффективность помпы. Насос охлаждающей жидкости может не набирать достаточных оборотов или иметь поврежденные (а то и сломанные) лопасти. В этом случае антифриз не будет доставляться к радиатору в необходимом объеме.

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Этот пункт в объяснении не нуждается.

Перегрев будет иметь для двигателя очень плохие последствия

Формально, любой переход стрелки в красную зону и даже на ее границу (например, в жару в пробке с включенным кондиционером) – уже перегрев. Но если дальше температура не растет, ничего особо страшного не произойдет, хоть и ресурса двигателю не добавит. Другое дело, если показатель температуры хронически "живет" возле красной зоны, а в простоях на светофорах из-под крышки бачка вырываются клубы пара или вовсе срывают патрубки. Оба приведенных примера – не норма, но в первом случае симптомы находятся на начальной стадии, а во втором вмешательство необходимо незамедлительно.

Двигатель не прогревается до рабочей температуры: причины

Опять термостат. Если не брать какие-то отдельные и очень редкие случаи, это фактически единственная причина недогрева двигателя. Но в описанном ранее примере он был заклинен в положении "закрыто", а теперь всегда находится в открытом положении. Это означает, что с момента запуска двигателя, даже зимой в мороз, антифриз сразу идет через радиатор. Из-за чего двигатель будет нагреваться очень медленно. При определенных обстоятельствах (например, движение по трассе в холодную погоду) мотор так и не сможет выйти на рабочую температуру.

Термостат – устройство регулирующее потоки охлаждающей жидкости

Неисправность системы управления термостатом. И снова аналогия с описанной ранее причиной перегрева: в ряде ситуаций возможна ошибка электроники. Если обычный термостат является автономным устройством (степень открытия напрямую зависит от температуры жидкости), то электронный подчиняется командам ЭБУ. Следовательно, возможные варианты: короткое замыкание, обрыв проводки, глюк электронного блока и т.д.

Рабочая температура двигателя зимой

Ответ на этот вопрос однозначен: такая же, как и летом. Исправная система охлаждения (при соблюдении допустимых климатических условий) поддерживает рабочую температуру двигателя в одинаковом диапазоне всегда. Конечно, определенный разброс неизбежен - в зависимости от режима движения и погодных условий. Например, при эталонных 97 заложенных конструкцией градусах, зимой на трассе показания могут упасть до 90, а в летней пробке подняться до 105. Но все равно эти значения будут в пределах расчетной нормы.