Хотя солнце не заглядывает под землю, на глубине в полусотне метров под городом Канзас в США есть еще один метрополис, в котором всегда светло и тепло.

Масштабный индустриальный парк под названием Subtropolis размещен в старых известняковых шахтах под Канзасом. Сейчас подземные галереи используются для бизнеса – помещение с постоянной температурой в 20 градусов по Цельсию подошли для книгохранилища, фильмохранилища, серверной и многих других целей.

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Субтрополис представляет собой бизнес-центр, в городе под городом никто не живет. Здесь ведет деятельность несколько компаний, работает около 1600 человек. Площадь подземного мегаполиса составляет 4,4 квадратных километра (440 гектаров), высота потолка – 4,8 метра, ширина проходов – 12,2 метра между кубическими колоннами со стороной в 7,6 метра.

Субтрополис открылся в 2015 году и пользуется популярностью, благодаря относительно низкой арендной плате в $2,25 за квадратный фут (около 630 грн за 1 квадратный метр) и постоянному климату.