Диорама занимает целый павильон и представляет городок в США 1930-50-х годов.

Это может быть прекрасной площадкой для размещения тематической коллекции масштабных моделей автомобилей или съемок собственной версии Годзиллы.

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28 декабря состоится аукцион, на котором можно будет приобрести целый город, выполненный в миниатюре. Диорама, скорее всего, использовалась для съемок обычного или мультипликационного фильма – об этом свидетельствуют картины с задним фоном, расставленные вдоль стен помещения.

В таком пространстве прекрасно будут чувствовать себя автомобили масштаба 1/64 или даже небольшие машинки на радиоуправлении. Масштаб диорамы не указан, хотя фотографии передают размеры помещения, в котором она находится и они впечатляют. Для перемещения диораму, очевидно, придется частично разбирать и собирать снова на новом месте. Сейчас диорама находится в городе Шартлсвилл, штат Пенсильвания, США.