Діорама займає цілий павільйон і представляє містечко у США 1930-50-х років.

Це може бути чудовим майданчиком для розміщення тематичної колекції масштабних моделей автомобілів чи зйомок власної версії Годзілли.

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28 грудня відбудеться аукціон, на якому можна буде придбати ціле місто, виконане в мініатюрі. Діорама, скоріш за все, використовувалась для зйомок звичайного чи мультиплікаційного фільму – про це свідчать картини з заднім фоном, розставлені попід стінами приміщення.

У такому просторі чудово почуватимуться автомобілі масштабу 1/64 або й невеличкі машинки на радіоуправлінні. Масштаб діорами не зазначений, хоча фотографії передають розміри приміщення, в якому вона знаходиться і вони вражають. Для переміщення діораму, очевидно, доведеться частково розбирати і збирати знову на новому місці. Наразі діорама знаходиться у місті Шартлсвілл, штат Пенсильванія, США.