Aston Martin Vantage, Porsche 911 Carrera 4S, Mercedes-AMG GT, Audi R8, Nissan GT-R, Acura NSX, BMW i8, Lotus Evora GT – будь-який з цих автомобілів коштує дешевше за іграшковий мінівен Volkswagen Beach Bomb рожевого кольору від Hot Wheels.

Друзі та знайомі, напевне, сміялися з захоплення Брюса Паскаля збирати машинки Hot Wheels, але тепер він сміється останнім, оскільки зараз уся його колекція варта близько мільйона доларів, а найцінніший екземпляр у ній коштує більше 150 тисяч доларів.

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Volkswagen Beach Bomb Hot Wheels є найдорожчою масштабною моделлю Hot Wheels у світі. Брюс придбав модельку у 2016 році за 150 тисяч доларів, а на цьогоднішній день оціночна вартість унікального колекційного об’єкту піднялась приблизно до 175 тисяч.

Фото: Брюс Паскаль та його дорогоцінний Volkswagen Beach Bomb Hot Wheels / Autoevolution

У 1969 році Volkswagen об'єднався з виробником іграшок Mattel для першого в історії автомобіля Volkswagen Hot Wheels. Це мав би бути фургон VW з парою дощок для серфінгу, що визирали через заднє вікно. Два прототипи були пофарбовані в рожевий колір, щоб залучити до хлопчачих розваг дівчаток.

Остаточна версія Beach Bomb мала борти для серфінгу збоку і була побудована з більш важкими бортами, щоб не дати їй перекинутися, під час руху. Усі прототипи (із дошками для серфінгу ззаду) роздали працівникам Mattel і дві рожеві машинки незабаром стали об’єктами бажання для будь-якого колекціонера Hot Wheels. Цікаво, що обидва зрештою опинились у колекції Брюса Паскаля.



Зібрання Паскаля налічує понад 3000 автомобілів та понад 4000 пам’ятних знаків Hot Wheels. Один з двох своїх рожевих мінівенів, який мав кращий стан, Брюс залишив собі, а інший продав приятелю-колекціонеру.