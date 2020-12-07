Aston Martin Vantage, Porsche 911 Carrera 4S, Mercedes-AMG GT, Audi R8, Nissan GT-R, Acura NSX, BMW i8, Lotus Evora GT – любой из этих автомобилей стоит дешевле игрушечного минивэна Volkswagen Beach Bomb розового цвета от Hot Wheels.

Друзья и знакомые, наверное, смеялись над увлечением Брюса Паскаля собирать машинки Hot Wheels, но теперь он смеется последним, поскольку сейчас вся его коллекция стоит около миллиона долларов, а самый ценный экземпляр в ней стоит более 150 тысяч долларов.

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Volkswagen Beach Bomb Hot Wheels является самой дорогой масштабной моделью Hot Wheels в мире. Брюс приобрел модельку в 2016 году за 150 тысяч долларов, а на этот день оценочная стоимость уникального коллекционного объекта поднялась примерно до 175 тысяч.

Фото: Брюс Паскаль и его драгоценный Volkswagen Beach Bomb Hot Wheels / Autoevolution

В 1969 году Volkswagen объединился с производителем игрушек Mattel для первого в истории автомобиля Volkswagen Hot Wheels. Это должен быть фургон VW с парой досок для серфинга, что выглядывали через заднее окно. Два прототипа были окрашены в розовый цвет, чтобы привлечь к мальчиковым развлечениям девочек.

Окончательная версия Beach Bomb имела бортики для серфинга сбоку и была построена с более тяжелыми бортами, чтобы не дать ей опрокинуться во время движения. Все прототипы (с досками для серфинга сзади) раздали работникам Mattel и две розовые машинки вскоре стали объектами желания для любого коллекционера Hot Wheels. Интересно, что обе в конце концов оказались в коллекции Брюса Паскаля.

Коллекция Паскаля насчитывает более 3000 автомобилей и более 4000 памятных знаков Hot Wheels. Один из двух своих розовых минивэнов, который был в более хорошем состоянии, Брюс оставил себе, а другой продал приятелю-коллекционеру.