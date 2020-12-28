Хоча сонце не заглядає під землю, на глибині в півсотні метрів під містом Канзас у США є ще один метрополіс, у якому завжди світло і тепло.

Масштабний індустріальний парк під назвою Subtropolis розміщений у старих вапнякових копальнях під Канзасом. Наразі підземні галереї використовуються для бізнесу – приміщення зі сталою температурою у 20 градусів за Цельсієм згодились для книгосховища, фільмосховища, серверної та багатьох інших потреб.

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Субтрополіс являє собою бізнес-центр, у місті під містом ніхто не живе. Тут веде діяльність кілька компаній, працює близько 1600 людей. Площа підземного мегаполіса становить 4,4 квадратних кілометри (440 гектарів), висота стелі – 4,8 метри, ширина проходів – 12,2 метри між кубічними колонами зі стороною у 7,6 метра.



Субтрополіс відкрився у 2015 році і користується популярністю, завдяки відносно низькій орендній платі у $2,25 за квадратний фут (близько 630 грн за 1 квадратний метр) та постійному клімату.