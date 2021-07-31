При покупке подержанного авто очень важно определить, попадало ли оно в аварию. Ведь после ДТП жесткость кузова ослабляется, а это негативно влияет на его долговечность и безопасность пассажиров.

Вероятность попадания ДТП больше зависит от водителя, чем от автомобиля. Однако статистика – вещь неумолимая, поэтому существуют исследования, в которых определяют наиболее "аварийные" марки и модели автомобилей.

Анализ этих данных может помочь при выборе подержанного авто. Ведь зная, что конкретная марка чаще попадает в ДТП, такое авто надо исследовать более тщательно, привлекая специалиста и потратив определенную сумму денег.

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ТОП 5 автомобилей, в которых чаще всего обнаруживали повреждения кузова

В таблице ниже приведены пять марок автомобилей, в которых чаще всего обнаруживали повреждения кузова.

Как показывает исследование, в Европе часто продают битые Lexus. Это дорогие авто, поэтому владельцы после аварии не хотят на них ездить, а сразу после ремонта продают. То же самое касается Jaguar и BMW.

Subaru занимает второе место, хотя их владельцев в Европе не так много. Скорее всего, водители надеются на полный привод в любых ситуациях, но законов физики никто не отменял. Поэтому автовладельцы Subaru нередко попадают в ДТП.

В рейтинге на высоких местах Dacia – одна из самых дешевых марок автомобилей в мире (у нас продается под брендом Renault). Из-за доступности Dacia часто используют как "рабочих лошадок", поэтому ДТП могут случиться чаще, чем у частных владельцев.

Определить, был ли конкретный автомобиль в аварии, можно здесь.

ТОП 5 автомобилей, которые реже всего продают битыми

В приведенной ниже таблице представлены пять марок европейских автомобилей, которые в отчетах carVertical реже были повреждены. Поразительно, что даже здесь проценты относительно высокие; ведь в ДТП чаще всего задействовано несколько транспортных средств.

Вывод Авто 24

Чаще всего после аварии машины ремонтируют не слишком качественно, на продажу. Именно таких автомобилей надо остерегаться. Ведь некачественный ремонт может стать причиной большого износа некоторых узлов и агрегатов, уменьшенной безопасности для пассажиров во время следующего ДТП и быстрого ржавления кузова. Поэтому покупка такого автомобиля, даже за меньшую цену, может вылиться в серьезные финансовые вложения в будущем. К тому же выгодно продать такое авто будет очень сложно.

Методология исследования