Під купівлі вживаного авто дуже важливо визначити, чи потрапляв він в аварію. Адже після ДТП жорсткість кузова послаблюється, а це негативно впливає на його довговічність та безпеку пасажирів.

Ймовірність потрапляння ДТП більше залежить від водія, аніж від автомобіля. Однак статистика – річ невблаганна, тому існують дослідження, в яких визначають найбільш “аварійні” марки та моделі автомобілів.

Аналіз цих даних може допомогли при виборі вживаного авто. Адже знаючи, що конкретна марка частіше потрапляє в ДТП, таке авто треба дослідити більш прискіпливо, залучивши фахівця та витративши певну суму грошей.

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ТОП 5 автомобілів, в яких найчастіше виявляли пошкодження кузова

У таблиці нижче наведено п’ять марок автомобілів, у яких найчастіше виявляли пошкодження кузова.

Як показує дослідження, в Європі часто продають биті Lexus. Це дорогі авто, тому власники після аварії не хочуть на них їздити, а одразу після ремонту продають. Те ж саме стосується Jaguar та BMW.

Subaru посідає друге місце, хоча їх власників у Європі не так багато. Швидше за все, водії сподіваються на повний привід у будь-яких ситуаціях, але законів фізики ніхто не скасовував. Тому автовласники Subaru нерідко потрапляють у ДТП.

В рейтингу на високих місцях Dacia – одна з найдешевших марок автомобілів у світі (у нас продається під брендом Renault). Через доступність Dacia часто використовують як "робочих конячок", тому ДТП можуть трапитись частіше, ніж у приватних власників.

Визначити, чи був конкретний автомобіль в аварії, можна тут.

ТОП 5 автомобілів, які найрідше продають битими

У наведеній нижче таблиці представлено п’ять марок європейських автомобілів, які у звітах carVertical найрідше були пошкодженими. Вражає те, що навіть тут відсотки відносно високі; адже в ДТП найчастіше задіяно декілька транспортних засобів.

Висновок Авто 24

Найчастіше після аварії машини ремонтують не дуже якісно, на продаж. Саме таких авто треба остерігатись. Адже неякісний ремонт може стати причиною більшого зносу деяких вузлів та агрегатів, зменшеної безпеки для пасажирів під час наступного ДТП та швидкого іржавіння кузова. Тому купівля такого автомобіля, навіть за менше ціну, може вилитись у серйозні фінансові вкладення у майбутньому. До того ж вигідно продати таке атво буде дуже складно.

Методологія дослідження