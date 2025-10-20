Какие авто чаще всего покупают для компаний

По данным ассоциации Укравтопром, за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей.

Из них 69% были приобретены частными клиентами, а 31% - юридическими лицами. Таким образом, частный сегмент продолжает оставаться движущей силой рынка.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи в частном секторе выросли на 5%, тогда как корпоративный сегмент сократился на 10%.

Топ-5 моделей среди частных покупателей:

Toyota RAV4 - 1 988 ед. BYD Song Plus - 1 950 ед. Volkswagen ID.Unyx - 1 538 ед. Hyundai Tucson - 1 451 ед. Renault Duster - 1 264 ед.

Топ-5 моделей среди корпоративных клиентов:

Renault Duster - 2 599 ед. Skoda Octavia - 729 ед. Toyota Prado - 551 ед. Skoda Kodiaq - 533 ед. Toyota RAV4 - 516 ед.

Тенденции рынка

Спрос среди частных клиентов сосредоточен на кроссоверах и гибридах, сочетающих универсальность и экономичность. В то же время корпоративные покупатели традиционно делают ставку на практичность и надежность - в частности, на Renault Duster, который удерживает первое место в своем сегменте уже несколько лет подряд.