Які авто найчастіше купують для компаній

Renault Duster
За даними асоціації Укравтопром, за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 53 тисячами нових легкових автомобілів.
З них 69% були придбані приватними клієнтами, а 31% — юридичними особами. Таким чином, приватний сегмент продовжує залишатися рушійною силою ринку.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, продажі в приватному секторі зросли на 5%, тоді як корпоративний сегмент скоротився на 10%.
Топ-5 моделей серед приватних покупців:
- Toyota RAV4 — 1 988 од.
- BYD Song Plus — 1 950 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 1 538 од.
- Hyundai Tucson — 1 451 од.
- Renault Duster — 1 264 од.
Топ-5 моделей серед корпоративних клієнтів:
- Renault Duster — 2 599 од.
- Skoda Octavia — 729 од.
- Toyota Prado — 551 од.
- Skoda Kodiaq — 533 од.
- Toyota RAV4 — 516 од.
Тенденції ринку
Попит серед приватних клієнтів зосереджений на кросоверах і гібридах, що поєднують універсальність і економічність. Водночас корпоративні покупці традиційно роблять ставку на практичність і надійність — зокрема, на Renault Duster, який утримує перше місце у своєму сегменті вже кілька років поспіль.