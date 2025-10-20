Які авто найчастіше купують для компаній

За даними асоціації Укравтопром, за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 53 тисячами нових легкових автомобілів.

З них 69% були придбані приватними клієнтами, а 31% — юридичними особами. Таким чином, приватний сегмент продовжує залишатися рушійною силою ринку.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, продажі в приватному секторі зросли на 5%, тоді як корпоративний сегмент скоротився на 10%.

Топ-5 моделей серед приватних покупців:

Toyota RAV4 — 1 988 од. BYD Song Plus — 1 950 од. Volkswagen ID.Unyx — 1 538 од. Hyundai Tucson — 1 451 од. Renault Duster — 1 264 од.

Топ-5 моделей серед корпоративних клієнтів:

Renault Duster — 2 599 од. Skoda Octavia — 729 од. Toyota Prado — 551 од. Skoda Kodiaq — 533 од. Toyota RAV4 — 516 од.

Тенденції ринку

Попит серед приватних клієнтів зосереджений на кросоверах і гібридах, що поєднують універсальність і економічність. Водночас корпоративні покупці традиційно роблять ставку на практичність і надійність — зокрема, на Renault Duster, який утримує перше місце у своєму сегменті вже кілька років поспіль.