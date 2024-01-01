Какие авто из Китая покупают украинцы

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В течение I кв. 2025г. украинцы приобрели 2641 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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Из этого количества: новых – 2077 ед. (-30%); подержанных – 564 ед. (-52%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.
ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 371 ед.;
- Zeekr 001 - 174 ед.;
- Zeekr 7X - 165 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx - 156 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 126 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 81 ед.;
- Zeekr 7X - 48 ед.;
- Polestar 2 - 32 ед.;
- Tesla Model 3 - 32 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 30 ед.