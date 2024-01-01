Які авто з Китаю купують українці

Впродовж І кв. 2025р. українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 2077 од. (-30%); вживаних – 564 од. (-52%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 371 од.; Zeekr 001 - 174 од.; Zeekr 7X - 165 од.; Volkswagen ID.Unyx - 156 од.; Audi Q4 e-tron - 126 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: