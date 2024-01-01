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Які авто з Китаю купують українці

Складено рейтинг найпопулярніших в Україні авто з Китаю, які привезли в 2025 році.
Названо найпопулярніші авто з Китаю 2025 - Auto24
Євген Гудущан
logo11 квітня, 11:00
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Впродовж І кв. 2025р. українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 2077 од. (-30%); вживаних – 564 од. (-52%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 371 од.;
  2. Zeekr 001 - 174 од.;
  3. Zeekr 7X - 165 од.;
  4. Volkswagen ID.Unyx - 156 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 126 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 81 од.;
  2. Zeekr 7X - 48 од.;
  3. Polestar 2 - 32 од.;
  4. Tesla Model 3 - 32 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 30 од.
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