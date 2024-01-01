Какие авто из Китая покупали украинцы в октябре

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.

Читайте также: Китай сокращает автомобильные инвестиции в страны ЕС

Автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек. Новых было ввезено 979 ед. (+11%); подержанных – 228 ед. (-47%) ед. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Honda M-NV - 188 ед.; Volkswagen ID.4 - 100 ед.; Zeekr 001 - 94 ед.; BYD Song Plus - 74 ед.; Audi Q4 e-tron - 41 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: