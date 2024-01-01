Какие авто из Китая покупали украинцы в октябре

Посилання скопійовано!
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.
Читайте также: Китай сокращает автомобильные инвестиции в страны ЕС
Автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек. Новых было ввезено 979 ед. (+11%); подержанных – 228 ед. (-47%) ед. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Honda M-NV - 188 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 100 ед.;
- Zeekr 001 - 94 ед.;
- BYD Song Plus - 74 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 41 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 20 ед.;
- Honda M-NV - 20 ед.;
- Polestar 2 - 17 ед.;
- Baic EC3 - 15 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 14 ед.