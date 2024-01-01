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Какие авто из Китая покупали украинцы в октябре

Автомобили японских и европейских брендов, произведенные в Китае, неплохо продаются в Украине
Опубликован рейтинг популярности авто из Китая - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 ноября, 13:40
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.

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Автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек. Новых было ввезено 979 ед. (+11%); подержанных – 228 ед. (-47%) ед. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Honda M-NV - 188 ед.;
  2. Volkswagen ID.4 - 100 ед.;
  3. Zeekr 001 - 94 ед.;
  4. BYD Song Plus - 74 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron - 41 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Zeekr 001 - 20 ед.;
  2. Honda M-NV - 20 ед.;
  3. Polestar 2 - 17 ед.;
  4. Baic EC3 - 15 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 - 14 ед.
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