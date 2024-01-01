Які авто з Китаю купували українці у жовтні

Впродовж минулого місяця українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.

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Автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків. Нових було ввезено 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Honda M-NV - 188 од.; Volkswagen ID.4 - 100 од.; Zeekr 001 - 94 од.; BYD Song Plus - 74 од.; Audi Q4 e-tron - 41 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: