Які авто з Китаю купували українці у жовтні

Honda M-NV
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Впродовж минулого місяця українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.
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Автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків. Нових було ввезено 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV - 188 од.;
- Volkswagen ID.4 - 100 од.;
- Zeekr 001 - 94 од.;
- BYD Song Plus - 74 од.;
- Audi Q4 e-tron - 41 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 20 од.;
- Honda M-NV - 20 од.;
- Polestar 2 - 17 од.;
- Baic EC3 - 15 од.;
- Volkswagen ID.4 - 14 од.