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Які авто з Китаю купували українці у жовтні

Автомобілі японських та європейських брендів, вироблені в Китаї, непогано продаються в Україні
Опубліковано рейтинг популярності авто з Китаю - Auto24

Honda M-NV

Євген Гудущан
logo14 листопада, 13:40
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Впродовж минулого місяця українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.

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Автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків. Нових було ввезено 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Honda M-NV - 188 од.;
  2. Volkswagen ID.4 - 100 од.;
  3. Zeekr 001 - 94 од.;
  4. BYD Song Plus - 74 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 41 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 20 од.;
  2. Honda M-NV - 20 од.;
  3. Polestar 2 - 17 од.;
  4. Baic EC3 - 15 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 14 од.
#Автобізнес #Новини