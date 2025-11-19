Какие авто из Китая покупали украинцы в октябре

В октябре украинцы все активнее пополняли автопарк машинами китайского производства. По данным Укравтопрома, в течение месяца было зарегистрировано 3114 легковых автомобилей, ввезенных из КНР. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, что подтверждает стремительный рост популярности китайских брендов на внутреннем рынке.

Читайте также: Китайцы обещают электромобили с твердотельными батареями и запасом хода 1000 километров уже в 2026 году

Из общего количества зарегистрированных авто 2512 были новыми, что на 157 процентов больше, чем в прошлом году. Подержанные легковушки продемонстрировали еще более динамичный рост - плюс 164 процента, до 602 единиц. Такая структура рынка свидетельствует о том, что украинские покупатели все чаще склоняются к приобретению машин без пробега, которые предлагают современную электронику, актуальную безопасность и конкурентную цену.

Подавляющая часть автомобилей из Китая - электромобили. Они охватили 92 процента всех поставок. Это результат сочетания сразу нескольких факторов: развития инфраструктуры зарядных станций, популярности электротранспорта в крупных городах и активного выхода китайских производителей на международные рынки.

В пятерку самых популярных новых легковушек китайского происхождения вошли модели, которые в течение года сформировали отдельный сегмент благодаря сочетанию комплектации и стоимости. На первом месте расположился Volkswagen ID.UNYX с результатом 441 автомобиль. Вторую позицию занял BYD Song Plus - 391 единица. Третье место у BYD Leopard 3, который получил 261 регистрацию. Четвертую строчку занял Zeekr 7X с показателем 169 авто. Завершает пятерку BYD Sea Lion 07 - 150 регистраций.

На рынке подержанных автомобилей тенденция подобная. Чаще всего украинцы покупали Zeekr 001 - 57 единиц. Далее следует BYD Sea Lion 07 с результатом 45 авто. Третья позиция - у Volkswagen ID.UNYX, который набрал 36 регистраций. Четвертую строчку в рейтинге занял Zeekr 7X с показателем 33 автомобиля. Пятое место занял Audi Q4, который получил 30 регистраций.

Динамика свидетельствует, что китайские производители уверенно конкурируют на украинском рынке, постепенно вытесняя традиционных лидеров в сегменте электромобилей. Благодаря развитым технологиям, широкому модельному ряду и доступной цене КНР продолжает укреплять позиции, а покупатели все чаще отдают предпочтение именно этим авто.