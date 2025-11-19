Які авто з Китаю купували українці у жовтні

У жовтні українці все активніше поповнювали автопарк машинами китайського виробництва. За даними Укравтопрому, протягом місяця було зареєстровано 3114 легкових автомобілів, ввезених із КНР. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що підтверджує стрімке зростання популярності китайських брендів на внутрішньому ринку.

Із загальної кількості зареєстрованих авто 2512 були новими, що на 157 відсотків більше, ніж торік. Вживані легковики продемонстрували ще динамічніше зростання — плюс 164 відсотки, до 602 одиниць. Така структура ринку свідчить про те, що українські покупці дедалі частіше схиляються до придбання машин без пробігу, які пропонують сучасну електроніку, актуальну безпеку та конкурентну ціну.

Переважна частина автомобілів з Китаю — електромобілі. Вони охопили 92 відсотки усіх поставок. Це результат поєднання одразу кількох факторів: розвитку інфраструктури зарядних станцій, популярності електротранспорту у великих містах та активного виходу китайських виробників на міжнародні ринки.

До п’ятірки найпопулярніших нових легковиків китайського походження увійшли моделі, які протягом року сформували окремий сегмент завдяки поєднанню комплектації та вартості. На першому місці розташувався Volkswagen ID.UNYX із результатом 441 автомобіль. Другу позицію посів BYD Song Plus — 391 одиниця. Третє місце у BYD Leopard 3, який отримав 261 реєстрацію. Четверту сходинку зайняв Zeekr 7X з показником 169 авто. Завершує п’ятірку BYD Sea Lion 07 — 150 реєстрацій.

На ринку вживаних автомобілів тенденція подібна. Найчастіше українці купували Zeekr 001 — 57 одиниць. Далі йде BYD Sea Lion 07 з результатом 45 авто. Третя позиція — у Volkswagen ID.UNYX, який набрав 36 реєстрацій. Четвертий рядок у рейтингу посів Zeekr 7X з показником 33 автомобілі. П’яте місце зайняв Audi Q4, який отримав 30 реєстрацій.

Динаміка свідчить, що китайські виробники упевнено конкурують на українському ринку, поступово витісняючи традиційних лідерів у сегменті електромобілів. Завдяки розвиненим технологіям, широкому модельному ряду та доступнішій ціні КНР продовжує зміцнювати позиції, а покупці все частіше віддають перевагу саме цим авто.