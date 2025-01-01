Укр
Ру

Какие авто из Китая украинцы покупали в 2025-м

Стали известны результаты регистраций новых и подержанных авто, которые были привезены из Китая и зарегистрированы в Украине в течение первого полугодия 2025 года.
Автоимпорт в Украину из Китая за 1 полугодие 2025 года - Auto24

ФОТО: e-motors.com.ua|

VW ID.Unyx

Сергей Матусяк
logo16 июля, 12:00
logo0
logo0 мин

В течение первого полугодия украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Кстати EURO NCAP разбила партию новых китайских авто

Из этого количества: новых – 5963 ед. (+12%); подержанных – 1355 ед. (-31%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%. Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus – 982 ед.;
  2. VW ID.Unyx – 830 ед.;
  3. HONDA eNS1 – 441 ед.;
  4. ZEEKR 7X – 402 ед.;
  5. ZEEKR 001 – 366 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. ZEEKR 001 – 173 ед.;
  2. ZEEKR 7X – 95 ед.;
  3. POLESTAR 2 – 76 ед.;
  4. MG ZS – 68 ед.;
  5. TESLA Model 3 – 65 ед.

Отметим, что часто под видом подержанных из КНР могут привозить не только автомобили с пробегом, но и фактически новые, за которые китайцы получили субсидии от государства, но на дорогах не эксплуатировали.

#Новости #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес