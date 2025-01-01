Какие авто из Китая украинцы покупали в 2025-м

В течение первого полугодия украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Кстати EURO NCAP разбила партию новых китайских авто

Из этого количества: новых – 5963 ед. (+12%); подержанных – 1355 ед. (-31%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%. Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus – 982 ед.; VW ID.Unyx – 830 ед.; HONDA eNS1 – 441 ед.; ZEEKR 7X – 402 ед.; ZEEKR 001 – 366 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

ZEEKR 001 – 173 ед.; ZEEKR 7X – 95 ед.; POLESTAR 2 – 76 ед.; MG ZS – 68 ед.; TESLA Model 3 – 65 ед.

Отметим, что часто под видом подержанных из КНР могут привозить не только автомобили с пробегом, но и фактически новые, за которые китайцы получили субсидии от государства, но на дорогах не эксплуатировали.