Які авто з Китаю українці купували в 2025-му

Впродовж першого півріччя українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 р.

До речі EURO NCAP розбила партію нових китайських авто

З цієї кількості: нових – 5963 од. (+12%); вживаних – 1355 од. (-31%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%. Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 982 од.; VW ID.Unyx – 830 од.; HONDA eNS1 – 441 од.; ZEEKR 7X – 402 од.; ZEEKR 001 – 366 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 – 173 од.; ZEEKR 7X – 95 од.; POLESTAR 2 – 76 од.; MG ZS – 68 од.; TESLA Model 3 – 65 од.

Зазначимо, що часто під виглядом вживаних з КНР можуть привозити не лише авто з пробігом, але й фактично нові, за які китайці отримали субсидії від держави, але на дорогах не експлуатували.