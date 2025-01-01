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Які авто з Китаю українці купували в 2025-му

Стали відомі результати реєстрацій нових та вживаних авто, які були привезені з Китаю та зареєстровані в Україні протягом першого півріччя 2025 року.
Автоімпорт в Україну з Китаю за 1 півріччя 2025 року - Auto24

ФОТО: e-motors.com.ua|

VW ID.Unyx

Сергій Матусяк
logo16 липня, 12:00
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Впродовж першого півріччя українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 р.

До речі EURO NCAP розбила партію нових китайських авто

З цієї кількості: нових – 5963 од. (+12%); вживаних – 1355 од. (-31%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%. Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus – 982 од.;
  2. VW ID.Unyx – 830 од.;
  3. HONDA eNS1 – 441 од.;
  4. ZEEKR 7X – 402 од.;
  5. ZEEKR 001 – 366 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. ZEEKR 001 – 173 од.;
  2. ZEEKR 7X – 95 од.;
  3. POLESTAR 2 – 76 од.;
  4. MG ZS – 68 од.;
  5. TESLA Model 3 – 65 од.

Зазначимо, що часто під виглядом вживаних з КНР можуть привозити не лише авто з пробігом, але й фактично нові, за які китайці отримали субсидії від держави, але на дорогах не експлуатували.

#Реєстрація авто #Новини #Автобізнес