Какие авто из Китая везли в Украину в ноябре

По данным Укравтопрома, в течение месяца украинцы приобрели 3908 легковых авто, ввезенных из Китая. Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о существенном изменении структуры импорта и потребительских предпочтений.

Структура рынка: новые и подержанные

Основной прирост обеспечили новые автомобили. В ноябре было зарегистрировано 3269 новых легковушек китайского происхождения, что на 368 процентов больше, чем в прошлом году. Объем подержанных авто также вырос динамично: 639 единиц, или плюс 415 процентов в годовом измерении. Таким образом, даже сегмент импорта с пробегом демонстрирует высокий интерес к моделям из КНР.

Доминирование электромобилей

Ключевой особенностью ноябрьской статистики стало почти полное доминирование электрокаров. Доля электромобилей в общем объеме легковушек, ввезенных из Китая, достигла 93 процентов. Это подтверждает, что именно китайские бренды стали главным драйвером электрификации украинского автопарка, предлагая широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах.

Самые популярные новые модели

Среди новых автомобилей китайского происхождения лидером продаж в ноябре стал BYD Leopard 3 с результатом 385 регистраций. Второе место занял Volkswagen ID.Unyx, который, несмотря на немецкий бренд, производится для китайского рынка, с показателем 298 единиц. Третью позицию занял BYD Song Plus с 289 регистрациями. В пятерку лидеров также вошли Zeekr 7X с результатом 221 авто и BYD Sea Lion 06, который выбрали 220 покупателей.

Спрос на подержанные авто из КНР

В сегменте подержанных автомобилей абсолютным лидером стал Zeekr 001 - в ноябре было зарегистрировано 87 таких авто. Второе место занял Zeekr 7X с 41 единицей. Третью позицию занял MG ZS, который разошелся тиражом 32 авто. В пятерку также вошли BYD Leopard 3 с показателем 30 единиц и BYD Yuan Plus, который выбрали 29 покупателей.

Рыночные выводы

Статистика ноября четко демонстрирует структурные изменения украинского автомобильного рынка. Китайские бренды перестали быть нишевым продуктом и все активнее формируют массовый сегмент, особенно в электромобилях. Сочетание цены, технологического оснащения и доступности поставок делает авто из КНР ключевым фактором роста рынка даже в условиях общей экономической неопределенности. Ситуация изменится с начала следующего года, когда льготы на ввоз электромобилей перестанут действовать.