Які авто з Китаю везли в Україну у листопаді

За даними Укравтопрому, протягом місяця українці придбали 3908 легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про суттєву зміну структури імпорту та споживчих уподобань.

Структура ринку: нові та вживані

Основний приріст забезпечили нові автомобілі. У листопаді було зареєстровано 3269 нових легковиків китайського походження, що на 368 відсотків більше, ніж торік. Обсяг вживаних авто також зріс динамічно: 639 одиниць, або плюс 415 відсотків у річному вимірі. Таким чином, навіть сегмент імпорту з пробігом демонструє високий інтерес до моделей з КНР.

Домінування електромобілів

Ключовою особливістю листопадової статистики стало майже повне домінування електрокарів. Частка електромобілів у загальному обсязі легковиків, ввезених з Китаю, сягнула 93 відсотків. Це підтверджує, що саме китайські бренди стали головним драйвером електрифікації українського автопарку, пропонуючи широкий вибір моделей у різних цінових сегментах.

Найпопулярніші нові моделі

Серед нових автомобілів китайського походження лідером продажів у листопаді став BYD Leopard 3 із результатом 385 реєстрацій. Друге місце посів Volkswagen ID.Unyx, який, попри німецький бренд, виробляється для китайського ринку, з показником 298 одиниць. Третю позицію зайняв BYD Song Plus із 289 реєстраціями. До п’ятірки лідерів також увійшли Zeekr 7X з результатом 221 авто та BYD Sea Lion 06, який обрали 220 покупців.

Попит на вживані авто з КНР

У сегменті вживаних автомобілів абсолютним лідером став Zeekr 001 — у листопаді було зареєстровано 87 таких авто. Друге місце посів Zeekr 7X із 41 одиницею. Третю позицію зайняв MG ZS, який розійшовся тиражем 32 авто. До п’ятірки також увійшли BYD Leopard 3 з показником 30 одиниць та BYD Yuan Plus, який обрали 29 покупців.

Ринкові висновки

Статистика листопада чітко демонструє структурні зміни українського автомобільного ринку. Китайські бренди перестали бути нішевим продуктом і дедалі активніше формують масовий сегмент, особливо в електромобілях. Поєднання ціни, технологічного оснащення та доступності постачання робить авто з КНР ключовим фактором зростання ринку навіть в умовах загальної економічної невизначеності. Ситуація зміниться з початку наступного року, коли пільги на ввезення електромобілів перестануть діяти.