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Какие авто из США покупают украинцы: статистика

С начала года украинцы приобрели почти 9 тыс. подержанных авто из США.
Какие авто привозили из США в 2025 году - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo10 апреля, 11:28
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В І кв. 2025р. Першою реєстрацією в Україні пройшло 8984 легковушки зі США, повідомив Укравтопром. Найбільша доля з цієї кількості (42%) – електромобілі.

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  • Бензинові автомобілі охопили 41%.
  • Гібридному авто належить – 7%.
  • Дизельним і авто з ГБО по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, поповнивши український автопарк з січня по березень – 6 років.

У ТОП-10 куплених авто, вироблених в США попали:

  1. Tesla Model Y – 1176 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 1119 ред.;
  3. Ford Escape – 636 изд.;
  4. Jeep Cherokee – 511 ед.;
  5. Nissan Rogue – 446 ед.;
  6. Volkswagen Passat – 413 ед.;
  7. Chevrolet Bolt – 412 ед.;
  8. BMW X3 – 384 вид.;
  9. BMW X5 – 381 од.;
  10. Tesla Model S – 360 ед.
#Новости #Aвтобизнес