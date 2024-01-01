Какие авто из США покупают украинцы: статистика

В І кв. 2025р. Першою реєстрацією в Україні пройшло 8984 легковушки зі США, повідомив Укравтопром. Найбільша доля з цієї кількості (42%) – електромобілі.

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Бензинові автомобілі охопили 41%.

Гібридному авто належить – 7%.

Дизельним і авто з ГБО по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, поповнивши український автопарк з січня по березень – 6 років.

У ТОП-10 куплених авто, вироблених в США попали: