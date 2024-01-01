Какие авто из США покупают украинцы: статистика

Tesla Model Y
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В І кв. 2025р. Першою реєстрацією в Україні пройшло 8984 легковушки зі США, повідомив Укравтопром. Найбільша доля з цієї кількості (42%) – електромобілі.
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- Бензинові автомобілі охопили 41%.
- Гібридному авто належить – 7%.
- Дизельним і авто з ГБО по 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, поповнивши український автопарк з січня по березень – 6 років.
У ТОП-10 куплених авто, вироблених в США попали:
- Tesla Model Y – 1176 ед.;
- Tesla Model 3 – 1119 ред.;
- Ford Escape – 636 изд.;
- Jeep Cherokee – 511 ед.;
- Nissan Rogue – 446 ед.;
- Volkswagen Passat – 413 ед.;
- Chevrolet Bolt – 412 ед.;
- BMW X3 – 384 вид.;
- BMW X5 – 381 од.;
- Tesla Model S – 360 ед.