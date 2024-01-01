Які авто з США купують українці: статистика

У І кв. 2025 році свою першу реєстрацію в Україні пройшло 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.

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Бензинові авто охопили 41%.

Гібридним авто належить – 7%.

Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк із січня по березень – 6 років.

У ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: