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Які авто з США купують українці: статистика

З початку року українці придбали майже 9 тис. вживаних авто з США.
Які авто привозили з США у 2025 році - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo10 квітня, 11:28
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У І кв. 2025 році свою першу реєстрацію в Україні пройшло 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.

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  • Бензинові авто охопили 41%.
  • Гібридним авто належить – 7%.
  • Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк із січня по березень – 6 років.

У ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y - 1176 од.;
  2. Tesla Model 3 - 1119 од.;
  3. Ford Escape - 636 од.;
  4. Jeep Cherokee - 511 од.;
  5. Nissan Rogue - 446 од.;
  6. Volkswagen Passat - 413 од.;
  7. Chevrolet Bolt - 412 од.;
  8. BMW X3 - 384 од.;
  9. BMW X5 - 381 од.;
  10. Tesla Model S - 360 од.
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