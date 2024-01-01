Які авто з США купують українці: статистика

Tesla Model Y
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У І кв. 2025 році свою першу реєстрацію в Україні пройшло 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.
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- Бензинові авто охопили 41%.
- Гібридним авто належить – 7%.
- Дизельним та авто з ГБО по 5%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк із січня по березень – 6 років.
У ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y - 1176 од.;
- Tesla Model 3 - 1119 од.;
- Ford Escape - 636 од.;
- Jeep Cherokee - 511 од.;
- Nissan Rogue - 446 од.;
- Volkswagen Passat - 413 од.;
- Chevrolet Bolt - 412 од.;
- BMW X3 - 384 од.;
- BMW X5 - 381 од.;
- Tesla Model S - 360 од.