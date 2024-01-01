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Какие авто из США покупали украинцы в апреле

Почти половина всех импортируемых из США подержанных авто – электрические.
Какие авто из США покупают украинцы: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo13 мая, 11:11
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года, информирует Укравтопром.

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Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.

  • Бензиновые авто охватили 42,1%.
  • Гибридным авто принадлежит – 7,9%.
  • Дизельным – 4%.
  • Авто с ГБО – 3,8%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y - 534 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 471 ед.;
  3. Ford Escape - 271 ед.;
  4. Nissan Rogue - 205 ед.;
  5. Jeep Cherokee - 201 ед.
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