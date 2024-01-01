Какие авто из США покупали украинцы в апреле

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года, информирует Укравтопром.

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Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.

Бензиновые авто охватили 42,1%.

Гибридным авто принадлежит – 7,9%.

Дизельным – 4%.

Авто с ГБО – 3,8%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: