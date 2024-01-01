Какие авто из США покупали украинцы в апреле

Tesla Model Y
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года, информирует Укравтопром.
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Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.
- Бензиновые авто охватили 42,1%.
- Гибридным авто принадлежит – 7,9%.
- Дизельным – 4%.
- Авто с ГБО – 3,8%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 534 ед.;
- Tesla Model 3 - 471 ед.;
- Ford Escape - 271 ед.;
- Nissan Rogue - 205 ед.;
- Jeep Cherokee - 201 ед.